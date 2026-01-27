Stödassistent/stödperson till korttidsboende Falken
Är du en trygg och stabil person som vill arbeta med att stötta och hjälpa ungdomar i vardagen? Just nu söker vi en stödassistent/stödperson till vårt korttidsboende Falken.
I Östersunds kommun har vi 3 korttidsboenden som erbjuder korttidsvistelse, en tillfällig vistelse utanför hemmet, för barn och unga som har en funktionsnedsättning. Falken ger ungdomar mellan 15-21 år möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får tillfällig avlastning.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, sovande jour, vardag samt helg. Även vaken natt kan förekomma. Du arbetar utifrån ett tvättstugeschema vilket ger dig god möjlighet att påverka ditt schema utifrån gällande riktlinjer.
Tjänsten omfattar 86 % med möjlighet att arbeta upp till 100% inom andra delar av sektor funktionshinder vilket ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens mål möts. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent/stödperson på Falken hjälper du ungdomarna att hantera sin vardag och de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet. Ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, både i vardagen och i förberedelsen inför vuxenlivet. Arbetet omfattar praktiskt stöd såsom matlagning, städning och personlig hygien men också pedagogiskt stöd genom planerade aktiviteter som stärker ungdomarnas förmågor och självständighet. Fritiden är en viktig del av uppdraget och formas utifrån ungdomarnas behov, intressen och önskemål. Aktiviteterna kan bestå av lekar, spel, utflykter, bussåkning, handling och matlagning och sker både inom- och utomhus i alla sorters väder.
Du ingår i ett arbetslag där samarbete, ansvarstagande och flexibilitet är avgörande. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, stödpedagog, vårdnadshavare, Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin. För att skapa trygghet och förutsägbarhet arbetar du med tydliggörande pedagogik, bland annat genom planeringstavlor och bildstöd. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och ett lågaffektivt arbetssätt. På Falken arbetar du utifrån ett KASAM-inspirerat synsätt, där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är centrala delar. I arbetet används också alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), anpassat efter varje ungdom. Daglig dokumentation sker i flera olika system och är en viktig del i arbetet.
Vanliga arbetsuppgifter
• Stöttning och vägledning i ungdomens vardag
• Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna
• Samarbeta internt och externt för ungdomens bästa
• Skapa och bibehålla trygga relationer med ungdomarna
• Dokumentation
Din kompetens
Krav
• Gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har en inriktning mot vård, pedagogisk eller socialt arbete.
• Fysisk förmåga som motsvarar möjlighet till aktivt deltagande i lekar, promenader eller liknande aktiviteter
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-Körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar
• Erfarenhet av vårdnära arbete
• Erfarenhet av att arbeta med ett lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att arbeta med AKK och/eller TAKK
• God datavana i våra system: Viva, Inprint, Teams/Outlook/Office
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i dig själv och vågar fatta beslut, även när situationen är osäker eller utmanande. Du kan agera snabbt när det behövs och behåller lugn, fokus och kvalitet även under press. Du har en empatisk förmåga och möter ungdomar med förståelse, respekt och lyhördhet. Du kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor och är en stabil vuxen som skapar trygghet även i stressiga situationer.
Du är flexibel och anpassar dig lätt när förutsättningarna förändras. För dig är förändring en möjlighet, och med ett kreativt och lösningsfokuserat förhållningssätt hittar du nya vägar som fungerar i praktiken och gör skillnad för ungdomarna. Du trivs i mötet med människor och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer. Genom att lyssna, kommunicera tydligt och samarbeta med andra bidrar du till ett positivt och tryggt sammanhang för både ungdomar och kollegor.
Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och engagerat sätt, alltid med ungdomarnas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför eventuell anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, för arbete med barn med funktionsnedsättning.
En hälsning från din blivande chef
Varmt välkommen till Falken! Vi är ett engagerat, glatt och omtänksamt arbetslag. Hos oss arbetar vi tillsammans med hjärta, professionalism och glädje för att skapa den bästa dagen för dagen - både för våra ungdomar och för varandra. Jag ser fram emot att få välkomna dig som ny kollega.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
