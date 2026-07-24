Stödassistent/stödbiträde Tyresta gruppbostad
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2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Norra innerstadens område LSS utförare utför insatser enligt LSS. Vi utför insatser till vuxna personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot hyresgäster och kollegor.
Vi söker nu kollega till Tyresta gruppbostad LSS som vill arbeta som stödassistent/stödbiträde.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg. Arbete förekommer således under veckans alla dagar och tider.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt arbete som professionell hälsoskapare där du ges möjlighet att stötta hyresgästen till att bli sin bästa version av sig själv.
Verksamheterna ligger i centrala Stockholm med goda kommunikationsvägar.
Du kan läsa mer om förmånerna som medarbetare i Stockholm stad här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som professionell hälsoskapare i enhet 4 ska du genom salutogent förhållningssätt och nyfiken approach ge stöd, omvårdnad och service utifrån våra hyresgästers individuella behov. Du är med i hyresgästens vardag, ger stöttning och aktiv handledning till den enskilde där relationsskapande förhållningssätt och genuint engagemang är dina drivkrafter.
Teamets medarbetare ger hyresgästerna stöd med hushållssysslor, hygien och omvårdnad. Vi är måna om att hyresgästerna ska ha en meningsfull fritid och goda relationer med vänner, familjer, partner och samhällslivet som du självklart ger den enskilde stöd med. Det kan innebär att du stöttar hyresgästen att besöka badhus, träna på gym, besöka kyrka/moské, besöka familj, delta i Pridétåg, politisk sammankomst eller annan fritidsaktivitet hyresgästen önskar genomföra.
I arbetet ingår att framarbeta bildstöd, använda arbetsmailen, hantera telefonkontakter samt läsa och skriva social dokumentation. I tjänsten ingår också att vara stödperson till en eller flera hyresgäster samt att inneha ombudsroller.
Din kompetens och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Har slutför utbildning på gymnasial-, eller eftergymnasial nivå som ger yrkestiteln stödassistent.
Ha minst 1 års arbetserfarenhet av arbete på gruppbostad LSS 9.9 personkrets 1.
Kunna simma och vara trygg i vatten.
Ha en god fysik för att kunna aktivt delta i hyresgästers olika fritidsaktiviteter.
Kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift..
Vi söker dig som är professionell, stabil och har god förmåga att hantera förändrade omständigheter. Du är noggrann, engagerad och prestigelös i ditt arbetssätt och bjuder in till samarbete. Du är relationsskapande, snälltolkar och ser lärdomar när saker inte går som det är tänkt. Du arbetar utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och bidrar aktivt till en lärande och trivsam arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vid eventuell intervju så kommer du behöva visa upp utdrag ifrån belastningsregistret som du själv söker på polisens hemsida.
Intervjuer sker löpande ansök redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Socialtjänst Kontakt
Rebecca Johansson rebecca.johansson@stockholm.se Jobbnummer
10010471