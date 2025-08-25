Stödassistent sökes till LSS boende i Kållered
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Till Sagas gruppbostad i Kållered söker vi nu en kollega, som vill vara med och bidra till att verksamheten präglas av tydlighet, lugn och trygghet för de boende.
Tjänsten är på 100% och dina arbetstider kommer förläggas på dag, kväll, jour och med arbete varannan helg.
Sagas gruppbostad är en liten gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism och fysiska funktionsnedsättningar. På gruppbostaden bor det tre vuxna personer i egna lägenheter direkt tillgång till en gemensamhetsdel.Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du arbeta med att ge stöd i alla aspekter i livet till de boende. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor, fritidsaktiviteter och personlig omvårdnad. Du utgår från personens individuella behov, och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.
De boende på Sagas gruppbostad har alla ett stort omvårdnadsbehov och det förekommer utmanande beteende.
Arbetet kring detta utgår ifrån metoderna; tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt AKK och det är önskvärt att du har erfarenhet av både utmanande beteende och de beskrivna metoderna från tidigare arbeten.
I dina arbetsuppgifter ingår också administrativa sysslor såsom att föra social dokumentation och arbete med genomförandeplaner.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lugn och stressfri miljö, med tydliga rutiner och förutsägbarhet för de boende. Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån. Profil
- Vi söker dig som har utbildning inom vård eller omsorg tex undersköterska, stödassistent eller liknande.
- Har arbetslivserfarenhet eller kunskap inom att arbeta med autism och personer som har stort behov av stöd i sin vardag.
- Som person är du självgående, tålmodig och tar ansvar för dina uppgifter. Vi värdesätter att du är positiv i ditt bemötande och ser möjligheter till utveckling.
- Att du är med och bidrar till ett bra samarbete med kollegor ser vi som en självklarhet, då det är ett måste för att de som bor hos oss ska få det bästa möjliga stödet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden och tjänsterna kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
