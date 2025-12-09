Stödassistent sökes till LSS boende i Eslövs Kommun
Vi söker stödassistent med ett starkt engagemang för att främja självständighet och livskvalitet för våra brukare inom LSS.
Ditt uppdrag
I rollen som stödassistent arbetar du med att säkerställa att insatserna i den enskildes genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas efter behov. Du arbetar även med daglig dokumentation i systemet Life Care. Verksamheten är bemannad under dag-, och kvällstid samt under helg och jour, vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna tider.
Att arbeta inom LSS innebär att stödja den enskilde genom att vägleda, strukturera och motivera honom eller henne i vardagen. Insatserna varierar utifrån den enskildes behov. Arbetet kan innefatta allt ifrån ett enklare stöd i vardagen såsom planera veckan, sköta hushållet och följa med på fritidsaktiviteter till ett mer omfattande stöd i att klara sina grundläggande behov.
I vissa fall utför du delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Din erfarenhet
Du ska ha adekvat gymnasialutbildning från barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete, pedagogiskt arbete eller vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång funktionshinder eller psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Meriterande är:
• tidigare erfarenhet av att arbeta med människor med funktions- och arbetsvariationer
• om du har erfarenhet av arbetsmetoden lågaffektivt bemötande
Är det här du?
Som person ser vi gärna att du:
• tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt att skapa nya relationer
• är lösningsorienterad och hittar lösningar på uppkomna problem
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet till varierat arbete som gör skillnad i vardagen för den enskilde och där fokus på arbetsmiljö och delaktighet prioriteras.
Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde, arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.
Om arbetsplatsen
Inom verksamhet funktionsnedsättning möter du människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och ett kommunikativt förhållningssätt.Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
