Stödassistent sökes till Kompassens gruppbostad.
2025-09-04
Kompassens Gruppbostad söker ny medarbetare, vikariat på ca 80% Snarast och tom 25 12 31, med ev förlängning.
Vill du jobba i ett lite företag, Funktion och omsorg, där du varje dag får bidra med att ge människor engott anpassat stöd. där assistans, service och omvårdnad utgår från den enskildes önskemål, förmåga, vilja, känsla och behov.
Funktion och omsorg driver 7 enheter i Nacka och Stockolm , med boende inom LSS.
Vi erbjuder:
Ett varierande och ansvarsfullt arbete där du får använda många sidor av dig själv.Ett kvalitetsmedvetet arbetssätt som ligger långt fram när det gäller metodik, pedagogiska insatser och kommunikation.
Ledarskapsutbildade chefer som jobba nära i verksamheten.
En verksamhet som möter den enskilde med respekt och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig - kunna påverka och bestämma över sin egen utveckling och sitt liv.
Vår värdegrund bygger på LSS bärande principer: att känna sig trygg i sitt hem, bemötas med respekt, ha inflytande/medbestämmande, rätt till delaktighet i samhällslivet, möjlighet att leva ett liv som andra.
Vi söker:
Dig som har adekvat utbildning: Barnskötare, fritidspedagog, fritidsledare, förskolelärare eller motsvarande alt. omsorgslinjen, mentalskötare. Om möjligt har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor med någon form av begåvningsmässiga funktionsnedsättningar.
Vi vill att du har ett posetivt förhållningsätt och förmåga att arbeta i team men även kunna stå på egna ben.
Att du är driven, ansvarstagande och engagerad i att ditt arbete med att assistera hyresgästerna i deras vardag samt stödja dem i deras uteckling.
Det är ett krav att du talar och skriver god svenska då funktionsnedsättningen för många innebär svårigheter att tolka och förstå också sitt modersmål Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: ansokan.kompassen@gmail.com Omfattning
