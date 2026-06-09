Stödassistent sökes till BmSS Tunnlandsgatan i Högsbo
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2026-06-09
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Om jobbet
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i bostad med särskild service? Vi söker en ny kollega som vill ge stöd i dagliga livet, i och utanför hemmet.
På Tunnlandsgatans boende finns 10 platser för vuxna personer mellan 18-65 år med förvärvade hjärnskador samt psykisk ohälsa. Arbetet inkluderar lyftteknik, personlig omvårdnad, aktiviteter, matlagning, städning och samverkan med sjukvård. Du kommer också att stimulera till fritidsaktiviteter och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån hyresgästernas intressen. Målsättningen är att de som bor här skall få individanpassat stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt där vi främjar hälsa och rehabilitering och fritidssysselsättning.
På Tunnlandsgatan arbetar vi utifrån brukarnas individuella behov, med fokus på omvårdnad, rehabilitering och motivationsarbete. Målgruppen består av personer med förvärvad hjärnskada, men även personer med psykisk ohälsa och NPF diagnoser. vilket gör att personalen måste vara lyhörd och kunna anpassa sin kommunikation.
Arbetet innebär även samverkan med gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvårdspersonal, samt social dokumentation och medicinhantering enligt delegation. Genom att följa genomförandeplaner säkerställer vi att hyresgästernas behov står i fokus. Vi delar även på olika ombudsroller och är kontaktpersonal.
Vi värdesätter ett rehabiliterande och motiverande förhållningssätt, liksom förmågan att samverka i tvärprofessionella team. För att lyckas i rollen behöver du ha empati, respekt och ett genuint intresse för att se människan bakom funktionshindret, samt att du förstår ditt uppdrag att stödja och motivera hyresgästen utifrån dennes förmågor och förutsättningar.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, samt helger. Vi använder Time Care Planering för flexibla och verksamhetsanpassade scheman.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Är du utbildad undersköterska så är det meriterande.
Krav för tjänsten är tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du som söker har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, omvårdnad, arbete med målgruppen förvärvad hjärnskada och/eller psykisk ohälsa.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren EducateIt.
Om du har erfarenhet av någon av följande metoder så är detta till din fördel:
AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
LAB (lågaffektivt bemötande)
MI (Motiverande samtal),
Tydliggörande pedagogik
ESL (Ett självständigt liv)
IBIC (Individens behov i centrum)
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
9955631