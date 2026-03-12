Stödassistent sökes till barnboende inom LSS, Sollentuna
2026-03-12
Edsbergsvillan ligger i ett lugnt villakvarter i Edsviken och riktar sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp som t.ex. autism, rörelsehinder och epilepsi. De flesta barnen är multihandikappade och har stort omsorgsbehov.
Soldatvillan ligger i ett lugnt villakvarter i Viby och riktar sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp som t.ex. autism, rörelsehinder och epilepsi. De flesta barnen är multihandikappade och har stort omsorgsbehov.
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på [solom.se](http://www.solom.se/)
Vill du göra varje dag lite bättre för dem som behöver det mest? Som stödassistent på Soldatvillan/Edsbergsvillan är du en aktiv del av verksamheten, där du arbetar nära barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och skapar en trygg och utvecklande vardag utifrån deras behov och självbestämmande.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som stödassistent stöttar du barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som bor på Soldatvillan/Edsbergsvillan. Här får du vara en del av deras vardag och skapa en trygg samt utvecklande miljö. Där varje individ ges möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar genom önskemål och utifrån dennes självbestämmande. Vi arbetar med struktur, förutsägbarhet och tydliggörande pedagogik och din roll blir att ge trygghet, bekräftelse och pedagogiskt stöd. Några av arbetsuppgifterna är:
• Stöd i vardagen kring omvårdnad, ADL och social träning
• Planering och genomförande av fritidsaktiviteter
• Kontakt med anhöriga, skola och mobilt HSL-team
• Matlagning och praktiskt hushållsarbete
• Dokumentation
Det finns två tjänster som är tillsvidareanställning, med ev. provanställning på ca 80% med tillträde enligt överenskommelse. Det är vår verksamhet som styr arbetstiderna och de kan vara dag, kväll, helg och vaken natt/ jour.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Om dig
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
• Minst gymnasial utbildning, till exempel barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.
• Goda kunskaper i svenska språket när det kommer till tal och skrift.
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna med funktionsnedsättningar.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med tydliggörande pedagogik och/eller lågaffektivt bemötande. Plus om du har b-körkort, men inget krav.
Som person är du lyhörd, relationsskapande och har lätt för att skapa trygghet och engagemang. Du trivs i nära samarbete med barn, ungdomar och kollegor, och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är flexibel, lösningsfokuserad och sätter alltid barnens och ungdomarnas behov i centrum.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation lämnas in. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill behöver heter "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/ Arbetsplats
Ab Solom Jobbnummer
9794851