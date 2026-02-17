Stödassistent sökes för vikariat på boende i Fiskebäck, Göteborg
2026-02-17
Vi söker en stödassistent för ett vikariat under perioden 16 mars - 13 september 2026.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker nu en stödassistent till ett vikariat till Norra Fiskebäcksvägen 28B.
Norra Fiskebäcksvägen BmSS (Boende med Särskild Service) startade sommaren 2021 och består av sex lägenheter. Målgruppen är vuxna med flerfunktionsvariationer på tidig utvecklingsnivå.
Vi söker dig som kan arbeta utifrån varje individs förmåga och förutsättningar och som vill bidra till en trygg och kvalitativ omsorg.
Vi är en arbetsgrupp med positiva och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad och vårt arbete är viktigt för människor som behöver individuellt stöd i sin vardag. Nu har du möjlighet att bli en del av vårt arbetslag.
På Norra Fiskebäcksvägen har brukarna ett stort behov av stöd och omvårdnad i många situationer. Arbetsuppgifterna varierar och består av allt från pedagogiskt stöd i vardagen, omfattande personlig omvårdnad, matlagning och städning. Merparten av brukarna har ickeverbal kommunikation.
Tillsammans med dina kollegor skapar, genomför och följer ni upp den individuellt utformade insatsen med den sociala dokumentationen som verktyg och kvalitetssäkring. I arbetet ingår även att vara ett stöd vid aktiviteter såsom bad och promenader. I tjänsten ingår att ta emot delegering enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, sovande jour samt helg enligt schema.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet,
Stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Krav för tjänsten är att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete med individer på tidig utvecklingsnivå. Krav är även erfarenhet av tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av alternativ kommunikation (AKK). Erfarenhet av arbete med individer som har epilepsi är även ett måste.
Du skall vara bekväm med att delegeras ansvar för medicin, sond, pep-mask samt hostmaskin. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med sond, inhalation, sug och hostmaskin.
All social dokumentation sker digitalt, du behöver därför ha god datorvana och behärska svenska språket i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du som söker har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt, är ansvarsfull, har en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt visar lyhördhet både för brukare och andra du stöter på i arbetet. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg
