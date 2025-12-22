Stödassistent, socialpedgog Nykvarn
2025-12-22
Om jobbet
Rätt och Fel är ett litet företag som funnis i 36 år och har fortfarande samma ägare. Vi har korta beslutsvägar och vi månar om att det ska vara högt i tak och engagerade medarbetare.
Är du genuint intresserad av att arbeta med vuxna som lever med olika slags psykosocial problematik såsom psykisk ohälsa, självskadebeteende, utåtagerande beteende, tidigare missbruk där neuropsykiatriska diagnoser är vanligt förekommande? Ser du möjligheter i stället för svårigheter och vill göra skillnad? Då är du varmt välkommen att söka en tjänst hos oss.
Som medarbetare hos oss utgår du från individens individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat måltider, viss omvårdnad, medicinhantering, städning och myndighetskontakter.
En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid och helger.
Vi söker nu fler personal till olika klienter varav en är extremt utagerande, det är viktigt att du har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare.
Du som söker har minst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: nina@rattochfel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mikael Anderson Rätt & Fel AB
(org.nr 556857-7588) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658954