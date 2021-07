Stödassistent på korttidsboende för Barn/ungdomar - Vara kommun - Administratörsjobb i Vara

Vara kommun / Administratörsjobb / Vara2021-07-05Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!2021-07-05Vill du vara med och forma Vara kommuns korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsvariationer? Vår verksamhet fortsätter att växa samt att vi har en kollega som ska prova annat jobb så vi behöver rekrytera en ny.Till hösten flyttar vi till nya lokaler i centrala Vara.Tjänsten är på Kompassen som är för för barn och ungdomar upp till 21 år med funktionsnedsättning. På enheten bedrivs korttidsvistelse och korttidstillsyn. Verksamheten bedrivs dygnet runt - året runt.Det är en verksamhet där personal planerar och utför den omvårdnad, stöd och hjälp som barnen och ungdomarna har behov av under sin vistelse.Som stödassistent på Kompassen kommer Du att arbeta tillsammans med övriga kollegor med att bland annat:- stötta och hjälpa de enskilda i deras vardag- och arbetsliv utifrån beslut och genomförandeplan- utveckla barn och ungdomar utifrån deras förmåga- jobba för att barnens/ungdomarnas delaktighet och självständighet i deras vardagsliv och fritid tas tillvara.Kontaktmannaskap och samverkan med vårdnadshavare, skola och habilitering ingår i arbetet.Dokumentation ingår i tjänsten så du ska ha en god data- och dokumentationskunskap samt kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.Arbetstiden varierar mellan dagtid, kväll-, natt- och helgtjänstgöring.Du ska ha utbildning från: Barn- och fritidsprogrammet, Fritidsledarlinjen, Omvårdnadsprogrammet med specialisering funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du ska ha:- Erfarenhet inom området funktionsnedsatta barn/ungdomar och gärna på korttidsboende.- Kunskaper och erfarenheter av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, kommunikationsstöd såsom tecken och bilder mm.Övriga meriter:Du är lugn, trygg och stresstålig med ett stort tålamodDu är flexibel och har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter och sysslor.Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt likväl som i grupp.Du har ett eget driv och är aktivt delaktig att driva verksamheten framåt.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, bemötande och förhållningssätt.Övrig information till sökandeVara kommun tillämpar årsarbetstidsavtal med önskad sysselsättningsgrad.Mobilt bank- id och Körkort är ett krav för tjänstenVid anställning kommer arbetsgivaren begära utdrag ur Belastningsregister enligt gällande lagstiftning.Vara kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in tillkommunen blir allmän handling.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.I Vara kommun tror vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!I Vara kommun vet vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!Din hälsa är viktig och därför erbjuder Vara kommun förmåner såsom friskvårdsbidrag på 1000 kr till många av sina medarbetare. För att söka tjänsten vill vi att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid60 -100%. Tillträde: enl. överenskommelse TillsvidareanställningEnligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-07-25Vara kommun5845869