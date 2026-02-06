Stödassistent och stödpedagog till LSS Service boende
Enköpings kommun Vård och omsorg / Barnskötarjobb / Enköping Visa alla barnskötarjobb i Enköping
2026-02-06
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Vi söker nu två nya medarbetare till LSS servicebostäder Bivråksgränd och Parkgatan. En stödassistent och en Stödpedagog. Ni kommer ni vara schemalagda på båda service boendena med blandat schema dag kväll och var annan helg.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Stödassistent:
I dina arbetsuppgifter ingår det att dokumentera i dokumentationssystemet Lifecare, skapa och följa upp genomförandeplaner, planera individanpassade aktiviteter, samverka med anhöriga, kollegor och andra aktörer som finns i kundens nätverk.
Inom våra LSS-verksamheter arbetar vi tillsammans med ett salutogent, respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. I rollen som stödassistent har du ett stort ansvar och goda möjligheter till att påverka ditt arbete. Allt stöd anpassas efter kundernas individuella förutsättningar och dagsform. För att arbeta hos oss krävs att du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och flexibel samt anpassar ditt förhållningsätt och bemötande utifrån varje kunds unika behov.
Arbetstiden varierar utifrån verksamhetens behov och du behöver kunna arbeta dag, kväll och varannan helg.
Stödpedagog:
Tydliggörande pedagogik och alternativ kommunikation är självklara delar i vår verksamhet. Som stödpedagog är det därför viktigt att du har goda kunskaper inom området och har förmåga att vägleda dina kollegor.
För att trivas i rollen behöver du tycka om att ta egna initiativ samt driva utvecklings- och kvalitetsarbete framåt. Du har god kännedom om olika evidensbaserade metoder som du även arbetar utifrån i vardagen. Dokumentation ser du som en naturlig del av arbetet och du fungerar som ett stöd till kollegor i upprättandet av genomförandeplaner.
Arbetstiden varierar utifrån verksamhetens behov och du behöver kunna arbeta dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Stödassistent: Relevant utbildning och erfarenhet av arbete med LSS, gärna tidigare erfarenhet av serviceboende och yngre vuxna
Stödpedagod: Relevant utbildning och goda kunskaper inom området och har förmåga att vägleda dina kollegor.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Anna Lundell anna.lundell@enkoping.se 0171625965 Jobbnummer
9726607