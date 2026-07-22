Stödassistent, Nejdens dagliga verksamhet
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2026-07-22
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Ordinärt boende är organiserat i funktionshinderomsorgen och här finns korttidstillsyn, korttidsboende, avlösarservice och hemtjänst och Riksgymnasium för barn och unga. Vi har daglig verksamhet/sysselsättning, boendestöd och beroenderesursteam för vuxna över 18 år.
Daglig verksamhet ska bidra till en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och främja delaktighet i samhället utifrån deltagarens behov och förutsättningar. Det övergripande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes självständighet, bygga delaktighet, skapa en känsla av sammanhang och möjlighet till arbete.
Nejdens dagliga verksamhet är en gruppverksamhet med temat naturlig rörelse, återvinning och miljö. Verksamheten består av både inomhus och utomhusaktiviteter.
Deltagarna arbetar tillsammans och mycket fokus ligger på samspel och övning på sociala sammanhang. Vi samarbetar med uppdragsgivare, anhöriga och andra externa aktörer.
Vi söker nu en stödassistent som vill göra skillnad!Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du att planera, leda, strukturera och utveckla aktiviteter samt arbetsuppgifter utifrån varje deltagares individuella behov. Ditt arbete syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning och ge förutsättningar för ökad självständighet hos deltagarna. Du blir en del av ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att planera verksamheten och utforma deltagarnas individuella scheman. I rollen ingår även dokumentation, såsom journalföring samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, men det kan förekomma arbete på kvällar och helger. Samplanering sker mellan våra verksamheter.
Om dig
Du är en person som har förmåga att skapa struktur, planera och motivera individer i deras vardag och utveckling. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i både självständigt arbete och arbete i grupp. Du är professionell i ditt bemötande, samarbetsinriktad och har grundläggande datorkunskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är även flexibel, skapar kontinuitet och bidrar till trygghet. Du arbetar lågaffektivt och använder tydliggörande pedagogik för att stärka kommunikation och bemötande. Vi ställer höga krav på förmågan bemöta målgruppen på ett professionellt sätt samt upprätta och hålla överenskommen struktur i verksamheten.
Krav
Utbildning som socionom, barnskötare eller annan beteendeinriktad utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Kunskap och erfarenhet av arbete med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av arbete med utmanande beteenden
Erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet
Kunskap och erfarenhet av TAKK
Kunskap och erfarenhet av MI
Kunskap och erfarenhet av Supported EmploymentÖvrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
enhetschef
Miso Jovicic miso.jovicic@umea.se 090-163694 Jobbnummer
10009293