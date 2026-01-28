Stödassistent natt till Kollagårdens gruppbostad
Kungsbacka Kommun / Behandlingsassistentjobb / Kungsbacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Kungsbacka
2026-01-28
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp något nytt- på natten? Vi söker en stödassistent till vårt boende med särskild service för personer med förvärvade hjärnskador.
Vi är i en nystart och söker dig som vill vara med och forma en verksamhet där arbetsmiljön är i fokus - för vi vet att en god arbetsmiljö är grunden för att kunna göra ett riktigt bra jobb.
Rollen som stödassistent hos oss
Som stödassistent på natten arbetar du i ett mindre team med stort ansvar och närvaro. Ditt uppdrag är att skapa trygghet och kontinuitet för våra boende under natten. Arbetet innebär omvårdnad, tillsyn, dokumentation och att finnas till hands vid behov - alltid med respekt och lyhördhet för individens behov. Du är en viktig del i att skapa en lugn och trygg miljö där våra boende kan känna sig säkra och sedda, även när dagen går mot natt.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Du är trygg, ansvarstagande och har ett lugnt och stabilt förhållningssätt. Du arbetar självständigt men samarbetar gärna i team. Med empati och inlevelseförmåga skapar du livskvalitet för dem vi är till för - genom att främja självständighet, trygghet och meningsfullhet i vardagen. Du ser värdet i god kommunikation och dokumentation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gruppsammansättningen, för att skapa en arbetsgrupp som kompletterar varandra och främjar trygghet, öppenhet och utveckling.
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska eller har likvärdig utbildning
- Har erfarenhet av arbete nattetid inom vård och omsorg
- Har god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Har erfarenhet av neuropsykiatri eller rehabilitering
- Kunskap om hjälpmedel såsom lift, rullstol och sondmatning
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Du kommer arbeta natt.
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
- Möjlighet att vara med och påverka från start
- Kompetensutveckling och handledning
- Ett varmt och inkluderande arbetsklimat
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Kristiina Gyllenhammar, enhetschef 0300-837423 Jobbnummer
9709894