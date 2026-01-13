Stödassistent natt till Almens gruppbostad
Älvsbyns Kommun / Vårdarjobb / Älvsbyn Visa alla vårdarjobb i Älvsbyn
2026-01-13
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Almens gruppbostad är en verksamhet som utgår från LSS/SoL. Personal ansvarar för att ge stöd och service dygnet runt till omsorgstagare. Gruppbostad är delad i två byggnader som är nära varandra. Arbetstiden är förlagd till främst natt men vissa dag/kvällspass förekommer. Arbete inom andra verksamheter kan förekomma då vi samplanerar bemanningen med övriga gruppbostäder vid behov. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Stödja och hjälpa brukaren i sin dagliga livsföring utifrån beviljad insats. Du arbetar utifrån individperspektiv och brukarens genomförandeplan. Dokumentation i datasystem är en viktig del av arbetet och vissa sjukvårdsuppgifter utförs på delegation av sjuksköterska. Datorvana krävs samt goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Arbetet kan vara fysiskt krävande. Du arbetar ensam i en del av gruppbostaden och samordnar dig med din kollega vid behov. Arbetstiderna planeras tillsammans med dina kollegor i Time Care. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiel nivå med inriktning funktionsnedsättning, psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande. Erfarenhet av nattarbete är ett krav. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet samt ansvarstagande. Kunskaper i teckenspråk samt tecken som stöd är meriterande, även utbildning eller erfarenhet inom psykiatri.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 84,95%
Tillträde 260301 eller tidigare för introduktion. Ersättning
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Sista ansökningsdag 260201
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Facklig
Kommunal Älvsbyn alvsbyn.norrbotten@kommunal.se 0929-17000 vx Jobbnummer
9680785