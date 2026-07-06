Stödassistent med teckenspråkskompetens till Kajplats 15
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Vårdarjobb / Sundsvall Visa alla vårdarjobb i Sundsvall
2026-07-06
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vi erbjuder personer som via SoL eller LSS har beviljats insats dag/ daglig verksamhet en meningsfull sysselsättning, i enighet med vårt mål att personer skall leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.
Dagliga verksamheten Kajplats 15 består i huvudsak av ett Cafe som ligger i samma hus som Norra kajens äldreboende. Vanliga arbetsuppgifter är att tillsammans med deltagarna göra smörgåsar, baka och möta kunder. Verksamheten hjälper även äldreboendet med vissa arbetsuppgifter.
Gruppen består av ca tio deltagare som både är hörande, hörselskadade eller döva. Det är två handledare som arbetar måndag-fredag dagtid.
Så här bidrar du i rollen som stödassistent
Som stödassistent på Kajplats 15 arbetar du med att motivera och stödja personer med funktionsnedsättning till ökad självkänsla, struktur i vardagen och social gemenskap. Du ger stöd, omvårdnad och omsorg utifrån den enskildes behov samt stödjer till meningsfulla aktiviteter på ett sätt som stärker individens resurser utifrån ett socialt och habiliterande/rehabiliterande synsätt. I rollen bidrar du aktivt till verksamhetens utveckling och kvalitet samt samverkar med brukarens nätverk, kollegor och andra samarbetspartners.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
arbeta med dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningar och avvikelserapportering.
planera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens mål, rutiner och riktlinjer.
vid behov utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
medverka vid introduktion av vikarier och nyanställda samt handleda elever från gymnasieskola och vuxenutbildning.
vara ett stöd, bollplank och en inspirationskälla för kollegor samt bidra med ny kunskap i arbetsgruppen.
delta i kompetensutveckling, möten, mål- och planeringsdagar.
inneha ansvarsområden och uppdrag både inom och utanför den ordinarie arbetsplatsen.
arbeta utifrån verksamhetens behov, där ensamarbete kan förekomma.
tillsammans med kollegor sköta caféverksamheten och andra förekommande arbetsuppgifter i lokalerna.
ansvara för inköp av varor och fakturahantering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har någon av följande utbildningar:
Vård- och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning med specialisering inom programfördjupning funktionsnedsättning/psykiatri, eller nationellt yrkespaket för undersköterska från 2021.
Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete.
Du har fullvärdiga kunskaper i svenskt teckenspråk samt minst ett års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning inom autism-/NPF-området och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Du har även erfarenhet och kunskap av kognitivt stöd samt goda IT-kunskaper och vana att arbeta i verksamhetssystem inom vård och omsorg. Du har god datorvana och kan obehindrat använda datorn som arbetsredskap. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav för den här tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Rekryterande chef är på semester under annonseringstiden. Vid frågor kontaktar du Håkan, se kontaktpersoner. Rekryterande chef är tillbaka den 27 juli och svarar då på frågor som vanligt.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer registerutdrag att begäras och kontrolleras för den kandidat som går vidare till slutskedet.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK Kommunal
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Svarar på frågor under annonseringstiden
Håkan Norberg 060-191091 Jobbnummer
9992918