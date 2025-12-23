Stödassistent med gruppledaruppdrag
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Falun Visa alla vårdarjobb i Falun
2025-12-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen i Falun
Vi söker nu en stödassistent med gruppledaruppdrag!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag? Nu söker vi en engagerad stödassistent med placering på Tegelvägens servicebostad. Tjänsten innehåller även ett utökat uppdrag som gruppledare på två servicebostäder (Tegelvägens servicebostad och Kardmakarens servicebostad).
Verksamheterna riktar sig till personer som tillhör LSS personkrets och har varaktiga funktionsnedsättningar med behov av omfattande stöd i sin vardag. Arbetet bedrivs dygnet runt med reviderad jour.
Vi arbetar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - en rättighetslag som ska säkerställa goda levnadsvillkor, delaktighet och självbestämmande. Vårt mål är att varje individ ska ges möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Om servicebostäderna och närområdet:
Tegelvägens- och Kardmakarens servicebostäder är belägna i områden med närhet till service, goda kommunikationer samt gång- och cykelvägar. Här finns en trygg boendemiljö med naturnära område med närhet till promenadstråk och fritidsaktiviteter. Servicebostaden består av individuella lägenheter med gemensamma utrymmen och bemanning dygnet runt.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du nära den enskilde med fokus på delaktighet, självständighet och livskvalitet. Arbetet är varierat, ansvarsfullt och utvecklande, dina arbetsuppgifter innefattar att:
• ge stöd i daglig livsföring och personlig omvårdnad utifrån genomförandeplaner
• motivera, stödja och coacha i vardagliga situationer, både i och utanför hemmet
• arbeta med tydliggörande pedagogik för struktur, förutsägbarhet och trygghet
• tillämpa lågaffektivt bemötande i utmanande situationer
• använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
• dokumentera enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner
• samverka med företrädare, anhöriga samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
• utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Som gruppledare arbetar du i nära samverkan med enhetschef och är dennes förlängda arm i det dagliga arbetet. Du bidrar till att utveckla verksamheten och säkerställer att rutiner, riktlinjer och fattade beslut följs. I gruppledaruppdraget ingår bland annat att:
• arbeta med schemaläggning, bemanning och bemanningsoptimering
• hantera frånvaro, vikarier och ersättningar
• utföra delegerade arbetsuppgifter från enhetschef
• samverka kring planering, uppföljning och verksamhetsstöd
• delta i gemensamt gruppledarteam och vid behov stötta i bemanningsfrågor även för andra verksamheterKvalifikationer
För rollen krävs:
• Omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom LSS, psykiatri eller SoL
• Mycket god administrativ förmåga samt erfarenhet av schemaläggning och arbete i digitala personalsystem såsom Medvind, TES, Visma och Officepaketet
• God förmåga att arbeta med dokumentation och genomförandeplaner
• God svenska i tal och skrift samt god datorvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har ett professionellt och respektfullt bemötande. Du arbetar självständigt men har också en god samarbetsförmåga, är lyhörd och flexibel samt har ett coachande förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• God kunskap om lågaffektivt bemötande
• Kunskaper i AKK (tecken som stöd, bildstöd etc)
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid dag, kväll, helg samt sovande jour. Reviderad jour tillämpas, vilket innebär att hela jourpasset räknas som arbetstid.
I Falu kommun tillämpas arbetstidsavtalet Heltid till alla, där heltid är norm med möjlighet att årligen önska sysselsättningsgrad.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget via polisens hemsida.
Vid eventuell intervju - medtag legitimation.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Persson maria.persson@falun.se 023-878 65 Jobbnummer
9661908