Stödassistent Mariatorget , Värnamo
2025-08-27
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning
Funktionshinderomsorgen söker 1 stödassistent till gruppbostad Mariatorget i Värnamo, inriktning psykiatri.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och arbeta för att stödja individens självständighet. Vi arbetar återhämtningsinriktat med våra brukare och använder oss av metoderna ESL (ett självständigt liv) samt MI (motiverande samtal). Att du har stort brukarfokus är A och O. Vi söker nu en ny medarbetare som vill bidra till att göra skillnad i människors liv. Du är engagerad , flexibel, trygg och stabil. Du kan arbeta både självständigt och i grupp, öppen för utmaningar och utvecklingsarbete .Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/jour och varannan helg.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Välkommen med din ansökan.Dina arbetsuppgifter
Att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal.
I arbetsuppgifterna ingår också habilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionshinderområdet, undersköterska, barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt god datakunskap.
Erfarenhet med arbete inom socialpsykiatri/psykiatriområdet är meriterande liksom kunskap inom återhämtningsinriktat arbetssätt, ESL och MI. Personlig lämplighet är av yttersta vikt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Godkända betyg i svenska.
Rekrytering kan komma att förekomma under rekryteringstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Susanne Petersson 0370-377586 Jobbnummer
9479369