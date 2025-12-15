Stödassistent LSS-Poolen
LSS-poolen är en gemensam resurs inom Boende och stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-poolens uppdrag är att ersätta vid korttidsfrånvaro eller vid särskilda behov. Som stödassistent i LSS-poolen arbetar du på olika enheter, exempelvis gruppbostäder, servicebostäder och i vissa fall barnverksamheter.
Varje person vi möter ska ges förutsättningar att leva sitt liv fullt ut - med självbestämmande, trygghet och delaktighet. Genom vår LSS-pool bidrar vi med kompetens, engagemang och flexibilitet där behovet finns.
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får bidra till god kvalitet i flera av våra verksamheter? Vi söker nu stödassistenter till LSS-poolen.
I rollen som stödassistent innebär det att du ger stöd, service och omsorg enligt LSS och i enlighet med den enskildes genomförandeplan. Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. LSS-poolens medarbetare föregår alltid med gott exempel i alla situationer och är förebilder gällande följsamheten till Gävle kommuns värdegrund rutiner, riktlinjer och policies.Arbetsuppgifter
* Ge stöd och omsorg enligt LSS, utifrån individens behov och vad som finns beskrivet i genomförandeplanen.
* Bidra till delaktighet, självständighet och god livskvalitet för kunder.
* Samarbeta med kollegor, samordnare och enhetschefer på enheterna.
* Dokumentera enligt gällande lagar, rutiner och riktlinjer.
Vi erbjuder
* Ett omväxlande och utvecklande arbete där du får använda din kompetens på flera enheter.
* Möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
* En viktig roll i att säkerställa kontinuitet och kvalitet inom våra LSS-verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogik), stödassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har minst 2 års erfarenhet av arbete inom LSS. För att kunna hantera dokumentation och kommunikation i tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vidare ställer tjänsten krav på kunskap eller erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, läkemedelshantering/delegering samt social dokumentation. Meriterande för tjänsten är utbildning eller kunskaper i teckenspråk samt B-körkort för manuellt växlad bil.
Som person har du en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya miljöer, är ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande i mötet med både kunder och kollegor. Du är flexibel, initiativtagande och trygg i din yrkesroll.
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du skapar tillit och inger förtroende till de som du kommer i kontakt med i vardagen, både kunder och samarbetspartners. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att sprida lugn och stabilitet på arbetsplatsen särskild vid pressade situationer som kan uppstå. Du kan arbeta självständig, ta egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt, ser situationer ur olika perspektiv och kan anpassa dig till olika situationer. Du ser möjligheter i förändringar.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten, särskilt anpassat för arbete med barn med funktionsnedsättning. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
