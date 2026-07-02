Stödassistent inom daglig verksamhet LSS
Åstorps kommun, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Åstorp Visa alla vårdarjobb i Åstorp
2026-07-02
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Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag. Välkommen med din ansökan
Stödassistent – Daglig verksamhet LSS, Åstorps kommun
Åstorps kommun söker en erfaren och kompetent stödassistent till daglig verksamhet enligt LSS.
Tjänsten ställer höga och tydliga krav på både utbildning, erfarenhet och metodkompetens.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Du arbetar med vuxna personer med funktionsnedsättning, med tyngdpunkt på autismspektrumtillstånd. Uppdraget kräver ett strukturerat, pedagogiskt och konsekvent arbetssätt, där individens behov, delaktighet och utveckling står i centrum.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha nedan utbildning och erfarenhet:
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Barn- och fritidsprogrammet (inriktning social/pedagogiskt arbete)
• Ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom LSS
• Ha flerårig erfarenhet av arbete i daglig verksamhet
Krav – fördjupad kompetens
Du ska ha väl förankrad och praktiskt tillämpad kompetens inom följande områden:
• Autismspektrumtillstånd – god och fördjupad förståelse för funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen
• Lågaffektivt bemötande – arbetar konsekvent och metodtroget i utmanande situationer
• AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) – använder och anpassar kommunikativa stöd i det dagliga arbetet
• TEACCH/tydliggörande pedagogik – arbetar strukturerat med visuellt stöd, scheman och anpassad miljö
Övriga krav
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av social dokumentation enligt LSS
• God digital kompetensDina arbetsuppgifter
• Ge individuellt anpassat stöd utifrån genomförandeplaner
• Planera och genomföra strukturerade aktiviteter
• Arbeta med tydliggörande pedagogik och visuellt stöd
• Säkerställa kommunikation och delaktighet genom AKK
• Tillämpa lågaffektivt bemötande i alla situationer
• Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande riktlinjer
• Samverka med kollegor och andra professionerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• Är trygg, stabil och professionell i ditt bemötande
• Arbetar strukturerat, konsekvent och metodtroget
• Har hög pedagogisk förmåga och ansvarskänsla
• Är en lagspelare som bidrar till en enhetlig och kvalitativ verksamhet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Vad vi erbjuder:
Kompetensutveckling efter behov
2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
Det finns möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Arbetsplats
Åstorps kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Anna Jansson anna.jansson@astorp.se 042 - 641 75 Jobbnummer
9989842