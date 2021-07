Stödassistent i daglig verksamhet - Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning - Administratörsjobb i Ulricehamn

Prenumerera på nya jobb hos Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning

Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning / Administratörsjobb / Ulricehamn2021-07-07Verksamhet Funktionsnedsättning utför alla de insatser som regleras i LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta), vilka bland annat inkluderar särskilt boende och daglig verksamhet samt personlig assistans.Verksamhetens främsta uppgift är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning.Daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer med psykisk ohälsa. Arbetsplatsen är förlagd på Tingslyckan daglig verksamhet inom funktionsnedsättning.2021-07-07Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder:individuellt stöd/handledning i sina aktiviteter på den dagliga verksamhetenutveckla och upprätthålla förmågor och färdigheterha god samarbetsförmåga samt vara serviceinriktad mot tredje partstödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivåstödja kundernas självbestämmande och personliga integritetsvara för social dokumentation enligt gällande riktlinjeri förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistå kund med egenvårdvara kontaktman och i denna roll svara för att genomförandeplan upprättas och följs uppFör att vara aktuell för tjänsten har du gått utbildning på omvårdnadsprogrammet, GPU/PPU, barn och fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.Du har erfarenhet av arbete med personer som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller inom socialpsykiatri och har goda kunskaper i dokumentation.Det är meriterande om du har erfarenhet av lösningsfokuserat arbetssätt samt arbete med lågaffektivt bemötande, struktur och tydliggörande pedagogik samt kunskap om AKK.B-körkort.Som person söker vi dig som är trygg, relationsskapande och serviceinriktad med god samarbetsförmåga och empatisk förmåga. Du är vidare kreativ, självgående och drivkraftig. För att fungera i rollen behöver du kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och ha en god problemlösande förmåga.ÖVRIGTVänta inte med din ansökan - urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Varaktighet, arbetstidDeltid. 75% eller enligt överenskommelse Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vikariat på 2-3 månader med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-21Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning5852496