Stödassistent, gruppbostad
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Vårdarjobb / Sölvesborg Visa alla vårdarjobb i Sölvesborg
2026-07-20
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Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
I maj 2025 öppnade en ny gruppbostad i ett av Sölvesborgs bostadsområden, Ljungaviken. På gruppbostaden finns det sex lägenheter. De gemensamma utrymmena är väl anpassade för många gemensamma aktiviteter, med ett flertal utrymmen där man kan anpassa efter önskemål och behov! Vill hyresgästerna ha ett spelrum? Musikrum? Skaparrum? Tyst rum för återhämtning? Ja, behoven och fantasin styr och det fortsatta arbetet med att skapa fina förutsättningar att skapa fina levnadsförhållanden i samråd och samverkan med hyresgästerna fortsätter. En fin uteplats finns men kommer fortsätta att utformas av hyresgästerna tillsammans med medarbetare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som stödassistent ska du, utifrån varje enskild brukares individuella behov och önskemål, kunna stödja och aktivera i hemmet i enlighet med LSS. I uppdraget ingår dokumentation rörande brukaren, kontakt med anhöriga, handläggare, daglig verksamhet, gode män och andra verksamheter eller myndigheter som har betydelse för brukaren varpå samarbete och god kommunikationsförmåga är viktigt.
Arbetsuppgifterna består av stödjande och motiverande samtal, sociala aktiviteter i och utanför hemmet, vardagsnära sysslor i brukarens hem och närmiljö, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och personlig omvårdnad utifrån individuella behov. Du arbetar aktivt tillsammans med övrig personal och stödpedagog för att planera, utföra, följa upp och utvärdera brukarnas aktiviteter och stödinsatser. Arbetet omfattar upprättande av genomförandeplaner och avvikelser. Vidare ingår alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett hem.
Arbetstiderna är förlagda på dag, kväll och helg. Tjänsterna är långtidsvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i omvårdnadsprogram med inriktning på funktionshinder, barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig.
Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS. Det är meriterande om du har utbildning i och erfarenhet av metoder inom tydliggörande pedagogik och alternativ kommunikation så som TEAACH, TAKK, samtalsmatta, sociala berättelser, MI. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Som person önskar vi att du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du tar självständigt ansvar för egna arbetsuppgifter i såväl framgång som motgång. Du planerar och organiserar din tid på ett effektivt sätt och tar även ansvar för det gemensamma resultatet och gör det som behöver göras för att organisationen ska uppnå sina mål. Du anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar, uppmärksammar andras synpunkter och kompetens samt ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten.
Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Saknas godkänt betyg i svenska på gymnasienivå används språktest för att säkerställa kompetensen, rekryterande chef kan göra en bedömning att språktest ska användas även om det finns godkänt betyg.
För tjänsten krävs B-körkort.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2027-08-15 .
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "85/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs Kommun
(org.nr 212000-0852)
294 80 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Kommunal
Helén Mattsson +46762032051 Jobbnummer
10007283