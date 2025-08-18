Stödassistent föräldravikariat
2025-08-18
Vikariat, stödassistent till Duvmossen grb
Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi.
Duvmossens gruppbostad är en arkitetektritad villa belägen i det vackra Duvbo, mitt i ett villaområde, här finns fina naturområden inom räckhåll samt närhet till kommunikationer såsom bussar och pendeltåg.
Dina arbetsuppgifter som stödassistent på Duvmossen kommer framförallt innebära att ge praktiskt och pedagogiskt stöd som främst ges i den enskildes hem (men stödet kan även förläggas på annan plats om individen har behov av det). Stödet som ges utgår ifrån individens genomförandeplan som är utformad tillsammans med personen. Vi arbetar efter ett myndighetsuppdrag med uppsatta mål att sträva mot. Genomförandeplanerna utgår ifrån Individens Behov i Centrum (IBIC) och vi arbetar i verksamhetssystemet Treserva. Andra arbetsuppgifter som förekommer på Duvmossen är dokumenation, avvikelsehantering och delegerade arbetsuppgifter från sjuksskötersaka samt annan legitimerad HSL-personal.
Som stödassistent på Duvmossenes gruppbostad är du bärare av Sundbybergs stads vision, värdegrund och värderingar. Du skall arbeta pedagogisk och individanpassat, genom att coacha, stötta och vara närvarande i alla moment och aktiviteter som rör den enskilde och som denne önskar, utifrån detta kan behovet av stöd ges i situationer som utförs utomhus eller som är fysistkt krävande. Målgruppen har stora variationer och det kräver en bred kompetens av stödassistenterna som arbetar hos oss.
Vi vill att du har omvårdnadsutbildning med inriktning på funktionsnedsättning, gärna stödassistentutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömmer som likvärdig. Har du ytterligare utbildning inom autism eller psykiatri är detta meriterande.
Fler önskvärda meriter är:
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt med tillhörande verktyg, AKK, TAKK, Teacch och andra pedagogiska metoder.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat efter tydliga rutiner.
• Tidigare hanterat problemskapande- samt utåtagerandebeteende utifrån riskbedömningar och handlingsplaner.
Befattningen är en tidsbegränsad anställning (föräldravikariat) på 100%. Tillträde from den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 12 september.
Sundbybergs stad
Enhetschef
Emma Laggar Strömberg emma.laggarstromberg@sundbyberg.se
