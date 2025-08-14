Stödassistent för helgtjänst till LSS gruppbostad Solstigen
2025-08-14
Är du ansvarsfull och lyhörd och vill ha ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi söker en Stödassistent till Enheten för funktionsstöd inom social- och omvårdnadsförvaltningen.
Tjänsten har sin grundplacering på gruppbostad Solstigen enligt 9 § 9 LSS med sedvanliga arbetsuppgifter så som att utföra omsorg/omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Andra arbetsuppgifter är att skapa struktur i brukarnas vardag genom stöttning med rutiner och planering kring exempelvis fritidsaktiviteter och måltider, motivera brukarna att delta i aktiviteter både på och utanför boendet, att samverka med anhöriga, god man, habilitering och andra aktörer samt att dokumentera insatser och händelser enligt verksamhetens rutiner. Självklart skall stödet anpassas efter varje individs behov, dagsform och önskemål.
Tjänsten är en helgtjänst, tillsvidare på heltid vilket innebär 28h/v med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda enligt schema med arbetspass fördelat över fredag-måndag, totalt ca 16 arbetspass/6 veckor.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har formell kompetens som stödassistent eller undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokumenterad erfarenhet från verksamhetsområdet funktionsstöd är meriterande.
Du ska, efter introduktion, kunna arbeta i vårt verksamhetssystem och andra IT-system som verksamheten använder. Att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav likaså B-körkort, då det ingår i tjänsten att kunna köra minibuss. Du ska ha god fysisk kapacitet för att klara promenader, cykling, simning och lyft i arbetet.
För att fungera väl i rollen behöver du kunna arbeta lågaffektivt, se lösningar framför problem, vara flexibel, ansvarsfull och självständig. Vi ser även att du är lyhörd och tycker om att arbeta tillsammans med andra efter framtagna arbetsrutiner och arbetsbeskrivningar samt mot gemensamt fastställda mål.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete där du får utvecklas och ta ansvar. Du får introduktion för att känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31. Urval och intervjuer hålls löpande, så ansök redan idag.
De som väljs ut för intervju kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Tillgång till bil
Enhetschef
Nicolina Wassenius nicolina.wassenius@tidaholm.se 0502-60 65 92 Jobbnummer
9458027