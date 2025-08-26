Stödassistent, Daglig verksamhet resurskrävande
2025-08-26
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Inom avdelning funktionsstöd finns enligt LSS ett antal gruppboenden, daglig verksamhet, barn- och ungdomsboenden samt korttids och fritidsverksamhet.
Till den särskilt resurskrävande delen av daglig verksamhet söker vi nu dig som i rollen som stödassistent skapar en meningsfull sysselsättning för brukarna som tar del av daglig verksamhets insatser. Vi möter vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism eller förvärvad hjärnskada i yrkesverksam ålder som inte förvärvsarbetar eller studerar.
Vi söker nu dig som under ett längre vikariat täcker för ordinarie medarbetares frånvaron i våra autismverksamheter. Vi har två verksamheter; en i Anderslöv och en i Trelleborg - du förväntas arbeta i båda verksamheterna.
Vad kan vi erbjuda dig
- Ett nära ledarskap
- Kompetensutveckling
- Omväxlande arbete
- Bästa kollegorna
- Kommunövergripande förmåner
Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom daglig är ditt uppdrag att utifrån individens egna önskemål och behov skapa en meningsfull sysselsättning, där du handleder och aktiverar brukarna. Uppdraget har fokus på att stärka individens möjlighet att bli mer självständig.
Du arbetar med att kartlägga resurser och färdigheter hos brukaren med stort fokus på att öka eller bibehålla dennes självständighet och delaktighet i samhället. Arbetet innebär att tillsammans med brukare upprätta genomförandeplaner, utföra aktiviteter samt följa upp att insatserna fortlöper enligt genomförandeplanen. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt för den enskilda individen.
Hot och våld kan uppstå, vilket gör att du i ditt uppdrag, förväntas kunna arbeta låg affektivt och anpassa ditt förhållningssätt utifrån brukarens behov och problematik. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och behöver kunna hantera oförutsedda händelser på ett lugnt och säkert sätt.
Som stödassistent förväntas du vara en engagerad och drivande person, som är mån om den enskildes självständighet, självbestämmande och att skapa en fungerande och positiv vardag för den enskilde. I arbetet ingår mycket fysiska aktiviteter såsom promenader samt cykling.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
För rollen som stödassistent söker vi dig som har:
- Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, gärna med inriktning funktionshinder, eller barn- och fritidsprogrammet gärna med inriktning socialt arbete eller pedagogik. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av funktionsstöd/LSS där du arbetat med vuxna personer med autism. Din erfarenhet inkluderar tydliggörande pedagogik, lågaffektivt beteende och kunskap om olika funktionsnedsättningar.
- Goda datorkunskaper och dokumentationsvana från tidigare arbete
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- God fysisk förmåga, eftersom arbetet kan innefatta fysiskt krävande situationer
- Körkort och tillgång till bil
Starkt meriterande:
- Kompetens inom alternativa kommunikationssätt, tecken som AKK (TAKK)
Som person förväntas du ha god självkännedom, vara trygg i dig själv, lyhörd, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel, öppen och ser möjligheter i stället för hinder. Du använder såväl din analytiska förmåga och att ta väl avvägda initiativ och strävar efter att förbättra verksamheten för våra brukare. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar.
Arbetstid
Arbetstiderna är måndag-fredag, 100 %
