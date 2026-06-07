Stödassistent /boendestödjare 100 % tjänst
Waxö Omsorgs Aktiebolag / Vårdarjobb / Solna Visa alla vårdarjobb i Solna
2026-06-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waxö Omsorgs Aktiebolag i Solna Publiceringsdatum2026-06-07Om företaget
Waxö Omsorg är ett litet omsorgsföretag som erbjuder stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med förvärvad hjärnskada.
Den enskilda individens behov, vilja och integritet är vägledande för all verksamhet inom Waxö Omsorg.
En viktig utgångspunkt är att omsorgstagaren ska erbjudas det stöd hen behöver för att kunna leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.
Vi strävar efter att omsorgstagarna vi åtagit oss ansvar för ska uppnå hög grad av självständighet och känna sig betydelsefulla och delta i samhället på samma sätt som kommunens andra invånare.
Waxö Omsorg har kollektivavtal med parter enligt Vård och Omsorgsavtalet, Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal.
Waxö Omsorg är medlem i Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).
Om arbetsplatsen
Storgatans Gruppbostad är ett LSS boende för personer med omfattande stödbehov. Här bor 6 omsorgstagare som har en beviljad insats enligt LSS 9 § 9 och får stöd i sitt dagliga liv i hemmet och på fritiden. Hur stödet utförs är beskrivet i varje omsorgstagarens genomförandeplan och utgår ifrån deras vilja och behov.
Det finns tydliga arbetsbeskrivningar för personalen och som nyanställd får du introduktion i arbetet med omsorgstagarna samt dokumentationsregler. Introduktionsprogram finns och längden anpassas efter behov.
Vi är en rökfri arbetsplats .Om tjänsten
Vi har en 100 % tjänst med ansvarsområde kontaktman. Schema är förlagt dag, kväll och helger. Som kontaktman har du särskild ansvar för flera omsorgstagare. Några av de huvudansvaren är att:
• Erbjuda omsorgstagaren en möjlighet till ett gott liv som utgår från den lagstiftning och det avtal som gäller för verksamheten.
• Planera, motivera och genomföra aktiviteter utifrån omsorgstagarens intressen, önskemål och behov för att främja delaktighet, självständighet, social gemenskap och en meningsfull fritid.
• Bidra till att omsorgstagarna erbjuds social, kognitiv och sinnesstimulerande aktiviteter som stärker livskvalitet, välbefinnande och möjlighet till utveckling.
• Dokumentera det bemötande, stöd och service som omsorgstagaren önskar och skall ha.
• Göra och kontinuerligt revidera en genomförandeplan tillsammans med omsorgstagaren.
• Identifiera och dokumentera föreliggande risker och i de fall det går undanröja risker i omsorgstagarens bostad och fritid.
• Dokumentera samtycke rörande information och samverkan. Utifrån samtycke utforma rutiner för samverkan med aktuella personer, verksamheter och myndigheter.
• Se till att vi uppfyller satta mål beträffande omsorgstagaren utifrån avtal med kommun.
• Se till att omsorgstagare har de hjälpmedel den önskar och behöver och tillsammans med omsorgstagare hitta/utveckla de kognitiva hjälpmedel som ökar omsorgstagarens självständighet.
• Se till att omsorgstagaren erbjuds årlig hälso- och tandkontroll samt kontakt med hälso- och sjukvård vid behov.
• Se till att omsorgstagares lägenheter är städade, att god hygien råder i kök och badrum.
• Informera personalgrupp på träffar om hur omsorgstagare önskar sitt stöd, vilka rutiner som gäller samt ta emot information av personalen.
Om dig
Du har kunskapen om den aktuella lagstiftningen som krävs för att utföra arbetet (LSS, SoL, HSL).
Du har kunskap om intellektuell funktionsnedsättning (IF) och förståelse för hur funktionsnedsättningen kan påverka individens kommunikation, delaktighet, självständighet och behov av stöd.
Du kan anpassa ditt förhållningssätt, bemötande och din kommunikation utifrån omsorgstagarens individuella behov, förutsättningar och kognitiva förmåga.
Du har bra kommunikativ förmåga för att bygga trygga relationer med omsorgstagare, arbetskollegor, anhöriga samt andra professionella aktörer.
Du ska vara ansvarstagande och pålitlig då du har en central roll i omsorgstagarens vardag.
Du ska vara flexibel och kunna anpassa dig till olika situationer och hitta lösningar.
Du ska ha god kännedom om hur man dokumenterar enligt gällande riktlinjer och lagar.
Du ska kunna styrka dina kunskaper och erfarenhet genom att lämna kursintyg, anställningsintyg/tjänstgöringsbetyg samt lämna två referenser från tidigare chefer/samordnare.
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga brev, där vi gärna ser att du berättar om din motivation till tjänsten. Skriv gärna exempel som visar att du har de relevanta erfarenheter och personliga egenskaper som vi söker för denna roll. Använd gärna storytelling.
Ditt personliga brev ger oss en möjlighet att få en djupare förståelse för dig som person och hur du kan bidra till vår verksamhet.
Om du har frågor och funderingar kring tjänsten välkommen att maila.
Vänligen ange i din ansökan vilken tjänst du söker, då vi för närvarande har flera tjänster utannonserade. Ansökningar som inte tydligt anger vilken tjänst som avses kan komma att fördröja rekryteringsprocessen.
Observera att endast fullständiga ansökningar som matchar kravprofilen kommer att behandlas . Tyvärr kommer vi inte att kunna besvara ansökningar som inte uppfyller dessa kriterier.
Kontaktuppgifter:
Maida Saracevic
Verksamhetschef
Storgatan 50Maida.saracevic@waxo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: maida.saracevic@waxo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Waxö Omsorgs Aktiebolag
(org.nr 556470-9185), http://www.waxo.se/
Storgatan 50 (visa karta
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171 52 SOLNA Arbetsplats
Storgatan 50 Jobbnummer
9951154