Stödassistent Boendestöd

Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår boendestödsverksamhet inom Funktionsstöd Vuxen. Verksamheten har i uppdrag att verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) gällande boendestöd, samt utföra insatser enligt LSS såsom ledsagarservice och avlösarservice för vuxna.
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Insatserna ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Insatserna ska leva upp till målsättningen att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och därigenom ge den enskilde möjlighet att leva som andra och leva ett så självständigt liv som möjligt.
Som stödassistent ska du utifrån din kunskap och ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla personer med funktionsnedsättning till en fungerande vardag där vi arbetar utefter genomförandeplan för att uppnå god kvalitet och delaktighet i utförandet av insatser. Arbetet sker utifrån verksamhetens måluppdrag och här får du möjlighet att göra skillnad i människors liv.
Vi arbetar med årsarbetstid och har heltid som norm. Arbetet innefattar tjänstgöring dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande undersköterska eller barn- och fritidsprogrammet alternativt högskoleutbildning som vi bedömer som relevant inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap. Du behöver ha breda kunskaper inom funktionsnedsättningar och olika diagnoser som vi möter såsom autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt psykiatriska diagnoser.
Det är viktigt att du har goda kunskaper inom lågaffektivt bemötande och att du implementerar dessa kunskaper i ditt dagliga arbete. Som person behöver du vara nyfiken på att bidra till förbättringar i verksamheten, vara van vid självständigt arbete och kunna göra egna bedömningar. Vidare ser vi att du har god samarbetsförmåga och kan samverka både internt och externt. Det dagliga arbetet är omväxlande och vi lägger därför stor vikt vid att du som person är flexibel och lösningsfokuserad.
B-körkort är ett krav.
