Stödassistent/Boendeassistent, Visby
2026-04-09
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen arbetar vi för att ge stöd till personer med olika funktionsnedsättningar med målet att skapa en trygg och meningsfull vardag. Vi stöttar våra brukare i det dagliga livet och främjar deras möjlighet att leva så självständigt som möjligt.
Vårt arbete utgår från individens behov, önskemål och rättigheter enligt LSS. I rollen möter du personer med neuropsykiatriska, intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar, där du bidrar med trygghet, struktur och god omvårdnad.
Hos oss får du ett varierande, ansvarsfullt och utvecklande arbete där du har möjlighet att växa i din yrkesroll.
Nu söker vi två stödassistenter/boendeassistenter till vår gruppbostad på Lännavägen i Visby.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Som stödassistent i gruppbostad jobbar du tillsammans med dina kollegor för att stötta brukarna i vardagen och ge dem möjlighet att leva så självständigt och delaktigt som möjligt. Stödet anpassas efter varje persons behov, och vi lägger stor vikt vid självbestämmande, integritet och ett respektfullt bemötande.
Arbetet är både omväxlande och ansvarsfullt, där du arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt med brukaren i fokus. Vi utgår från IBIC (individens behov i centrum) och i rollen ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du bland annat arbetar med genomförandeplaner, har kontakt med anhöriga och samordnar insatser enligt LSS och HSL.
Tjänsten innebär arbete enligt schema med dag-, kvälls- och helgpass samt sovande jour. I schemat ingår några "gröna turer" som innebär att du, vid behov och efter introduktion, även ska finnas tillgänglig för andra enheter och verksamheter.
Vem är du?
Söker du som stödassistent har du genomfört en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn- och fritid eller är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent.
Söker du som boendeassistent har du genomfört gymnasial utbildning eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och har erfarenhet av utmanande beteende, salutogent arbetssätt samt lågaffektivt bemötande. B-körkort är önskvärt.
Vi söker dig som är initiativtagande och flexibel, med förmåga att se vad som behöver göras och anpassa dig efter olika situationer. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat, samtidigt som du känner dig trygg i att ta eget ansvar.
Med din pedagogiska insikt skapar du förståelse och struktur i vardagen, och med din kreativitet hittar du lösningar som stärker individens självständighet och utveckling. Du har ett lyhört och respektfullt bemötande och ser möjligheter i varje möte.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vi förutsätter att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Varm välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803)
Visborgsallén 19
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Visby Kontakt
rekryterare
Margita Lovén margita.loven@gotland.se 0498-203574 Jobbnummer
9843460