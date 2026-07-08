Stödassistent, barnboende med särskild service
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2026-07-08
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Vill du göra skillnad – på riktigt?
Hos oss inom omsorgen arbetar vi för att skapa en meningsfull vardag för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi stöttar och uppmuntrar våra brukare så att de kan leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt med trygghet, glädje och gemenskap som ledstjärnor.
Vi driver flera verksamheter för barn och ungdomar, bland annat korttidsboende, korttidstillsyn, ungdomsboende och boende med särskild service för barn.
Nu söker vi en stödassistent till ett barnboende i Visby. Här bor för närvarande ett barn, vilket ger dig möjlighet att skapa en nära och trygg relation och vara en viktig vuxen i barnets vardag. Tillsammans skapar ni en hemlik och säker miljö där barnet får möjlighet att utvecklas, känna delaktighet och må bra.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som medarbetare blir du en viktig del i barnens vardag. Här möter du barn med neuropsykiatriska, intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar i en varm, hemlik miljö. Du arbetar utifrån beslut enligt LSS och har nära samarbete med andra viktiga personer i barnens liv.
En vanlig arbetsdag kan innebära att stötta vid måltider och morgonrutiner, se till att barnen kommer till skolan, ta emot när de kommer hem och ge omvårdnad, till exempel hygien och dusch. Du skapar och deltar i aktiviteter som inspirerar, utvecklar och ger glädje och är en trygg förebild och en stabil närvaro.
Arbetstiderna är varierade dag, kväll, sovande natt och helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är stödassistent och har gymnasieutbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent, gärna med inriktning mot socialt arbete. B-körkort krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom omsorg om personer med intellektuell funktionsnedsättning, gärna med barn eller ungdomar. Det är även meriterande om du har erfarenhet av pedagogiska arbetsmetoder, utmanande beteende, lågaffektivt bemötande, teckenkommunikation och bildstöd samt har kunskap om LSS, SoL och barnkonventionen.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med barn och ungdomar och som ser varje barns unika behov. Du känner dig trygg både i att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor, och bidrar med värme, omtanke och stabilitet i vardagen.
För att trivas hos oss tror vi att du är flexibel, lösningsfokuserad och har gott om tålamod. Du är trygg i dig själv och möter barnen med ett lugnt och professionellt bemötande. Din positiva och serviceinriktade inställning gör att du gärna hittar kreativa sätt att planera och genomföra aktiviteter som stimulerar barnens utveckling utifrån deras behov och önskemål.
Eftersom arbetet kan innebära både lyft och lekfulla aktiviteter krävs att du har god fysisk kondition och trivs med att vara aktiv – oavsett om det är ute i friska luften eller inomhus.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka här
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Kontakt
enhetschef
Cecilia Fichera Svärdelid cecilia.fichera-svardelid@gotland.se 0498-268995 Jobbnummer
9996799