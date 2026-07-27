Stödassistent
Sigtuna kommun, Solbrinken/Södergatan. Vikingen/Arenberga/Norrbacka / Vårdarjobb / Sigtuna Visa alla vårdarjobb i Sigtuna
2026-07-27
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Gruppbostaden Södergatan 18 A ligger i Sigtuna kommun i Märsta centrum, med gångavstånd från Märsta station. Hos oss bor sex brukare med funktionsvariationer. Verksamheten söker nu två stödassistenter en tjänst - tillsvidareanställning, den andra tjänsten är ett är ett vikariat som kan leda till en tillsvidareanställning.
Arbetet innebär att ge stöd till brukarna i deras dagliga livsföring utifrån behov och i enlighet med upprättad genomförandeplan. Du ska arbeta pedagogiskt för att tillgodose brukarnas behov inom ramen för den insats brukaren är beviljad. I det dagliga arbetet med brukarna tillämpar du arbetssätt som skapar delaktighet, förutsägbarhet och ger stöd i kommunikation. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Inom boendet innefattar detta allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet och servicen ska göra det möjligt för varje person att själv bestämma över sin vardag samt mötas med respekt för egna behov och önskemål.
I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktman till en eller flera brukare där du ansvarar för att följa brukarens insats. Du ansvarar för att se till att genomförandeplanen är upprättad och reviderad samt riskbedömning. Som kontaktman samordnar du kontakter med exempelvis brukarens legala företrädare, närstående, daglig verksamhet/boende, hälso- och sjukvård samt andra för brukaren viktiga kontakter. I tjänsten ingår att föra social dokumentation och hantera digitala verktyg. Som medarbetare är du en viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt samt arbeta i enlighet med verksamhetens rutiner, riktlinjer och mål.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller annan utbildning som bedöms relevant, exempelvis barnskötarutbildning samt tre års erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättning och autism, är ett krav för tjänsten. I verksamheten förekommer arbetstekniska hjälpmedel och du ska ha mycket god datorvana. Tidigare erfarenhet av dokumentationssystemet LifeCare.
Då flera av våra brukare utmanar sin omgivning på olika sätt är det viktigt att du som söker har erfarenhet av att arbeta metodiskt med lågaffektivt förhållningssätt.
Vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper om lagstiftning LSS och tidigare arbetat på gruppbostad LSS. Det är meriterande med följande utbildningar:
• AKK
• tydliggörande pedagogik
• MI - motiverande samtal
• ESL, Studio 3
• påbörjad Yrkesresan.
Våra brukare är beroende av struktur och tydliga ramar, vi arbetar med olika bildstöd och metoder för att de ska uppleva trygghet i sitt boende.
Som person söker vi dig som är ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du har inga problem att arbeta självständigt, men ser det goda samarbetet i teamet som en förutsättning för arbetsgruppens utveckling. Vidare har du ett pedagogiskt och ett motiverande förhållningsätt till både dina kollegor och brukarna, med en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Du har lätt för att samarbeta med andra och har ett lyhört förhållningssätt. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och behöver kunna hantera oförutsedda händelser på ett lugnt och säkert sätt. Du ska kunna följa instruktioner och lagstadgade krav och föreskrifter som är kopplade till arbetet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Tjänsterna är tillsvidareanställning med schemalagd arbetstid dag, kväll och varannan helg.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Solbrinken/Södergatan. Vikingen/Arenberga/Norrbacka Kontakt
Se www.sigtuna.se
Facklig företrädare +46859126000 Jobbnummer
10012153