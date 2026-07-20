Stödassistent
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2026-07-20
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Långrevsgatans serviceboende
Vi söker nu en kollega till Långrevsgatans serviceboendePubliceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Arbetet innebär stöd till personer med varierande funktionsvariationer. Tjänsten innebär arbete i en arbetsgrupp. Vi stödjer de enskilda i deras hem med allt som rör deras person.
Vi arbetar med motivationsarbete för att stärka och bibehålla den enskildes förmågor i det dagliga livet. Arbetet präglas av ett socialt synsätt där den enskildes behov står i centrum. I arbetet stöttar vi de enskilda för att de ska uppnå en god livskvalitet utifrån sina individuella behov. Ditt stöd till den enskilde gör skillnad och är värdefull.
Arbetstiden varierar mellan dag och kväll samt varannan helg. Vi ger dig möjlighet att själv välja vilken tjänstgöringsgrad du önskar arbeta. Vi kan erbjuda ett varierande yrke där den ena dagen inte är den andra lik. Det som är ständigt återkommande är den energi och glädje som våra boende dagligen ger oss i vårt yrke.
Din kompetens
Vi söker dig med relevant utbildning för att arbeta med personer med funktionsvariationer, till exempel fritidsledare, behandlingspedagog, samhällsprogrammet med inriktning beteende, undersköterska eller utbildning inom socialt arbete. Vi vill att du har tidigare arbetserfarenhet inom området.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och vara flexibel i ditt arbetssätt. Du måste ha god självkännedom och vara trygg i dig själv. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och empatisk förmåga. Vi vill att du har ett genuint intresse för människor och har förmågan att se lösningar och möjligheter.
Tjänsten kräver att du har grundläggande IT-kunskap och kan arbeta med de system vi använder för journalföring med mera. Då vi arbetar med social dokumentation är det viktigt att du kan uttrycka dig både skriftligt och muntligt i det svenska språket.
Körkort är meriterande men inget krav.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten. Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss Kommunen som arbetsgivare - Västerviks kommun (vastervik.se)
Är du nyfiken på Västervik? Välkommen att hitta hem https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/Länk
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Vi intervjuar löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 53-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Johanna Andersson, enhetschef johanna.a.andersson@vastervik.se 010-355 52 54 Jobbnummer
10007258