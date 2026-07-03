Stödassistent
Enköpings kommun Vård och omsorg / Vårdarjobb / Enköping Visa alla vårdarjobb i Enköping
2026-07-03
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Daglig verksamhet är en insats för vuxna personer som har rätt till insatsen enligt LSS.
Som stödassistent hos oss arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring. Vi individanpassar arbetsuppgifter för att tillgodose kundens intressen och behov. Vi stöttar och motiverar kunden i aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt att arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med ett respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. På arbetsplatsen har du ett stort ansvar och goda möjligheter till att påverka.
Nu söker vi en medarbetare till en av våra grupper som utför både inre och yttre fastighetsuppgifter i samarbete med Enköpings Hyresbostäder.
Exempel på dagliga arbetsuppgifter hos oss:
• Saltpåfyllning i avhärdningskärl
• Rondering av tvättstugor, trapphus, vindsförråd och källare
• Skräpplockning
• Kasta skräp på Återbruket
• Handling
Andra arbetsuppgifter vi utför kan vara:
• Städning av soprum
• Bilvård
• Rensning av postfack
• Grovstädning av förråd och garage
• Utdelning av information till hyresgäster
• Plantering och vattning av säsongsplanteringar och viss trädgårdsskötsel
I vårt dagliga arbete anpassar vi instruktioner, använder bildstöd och strukturerar arbetsdagen för att göra arbetsmomenten begripliga och självständiga.
Vi genomför social dokumentation enligt gällande lagstiftning samt skriver genomförandeplaner och tillhörande aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant gymnasial utbildning från exempelvis Barn och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet
• Ha erfarenhet från arbete inom LSS
• Är praktiskt lagd och har god servicekänsla
• Ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation
• God datorvana och förmåga att uttrycka dig i skrift. Dokumentation är en stor del av arbetet
• B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande
• Kunskap och erfarenhet av psykiatriska diagnoser och/ eller psykisk ohälsa
Personliga kompetenser:
• Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
• Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
• Du är serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning: Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Ellinor Egebrink ellinor.egebrink@enkoping.se 0171-62 59 15 Jobbnummer
9990499