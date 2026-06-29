Stödassistent
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Vårdarjobb / Hudiksvall Visa alla vårdarjobb i Hudiksvall
2026-06-29
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Arbetsplatsen finns i Forsa, LSS gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gruppbostaden består av 7 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, varannan helg och vaken/sovande natt beroende på behovet. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I din roll som stödassistent utgår du från de boendens individuella behov och önskemål samt ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du är med och stödjer/hjälper boenden med bland annat personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som inköp, matlagning, tvätt/ städ, medicin hantering, fritidsaktiviteter, samhällskontakter. Kommunikation i form av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) samt tecken som stöd (TSS) används i det dagliga arbetet. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du kan även få arbeta i andra liknande verksamheter om behovet uppstår.
Daglig dokumentation och en del ansvarsområden ingår i arbetsuppgifterna.. Flera möten och utbildningar sker digitalt och vi ser gärna att du har data erfarenhet och erfarenhet av att dokumentera. Datasystem vi arbetar främst i är Treserva och Medvind. Vi har flexibelt arbetstidsavtal.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och ser alla människors lika värde. Du ska vara flexibel, kreativ och se din roll i ett helhetsperspektiv. Du är bra på att stödja, handleda och aktivera. Som medarbetare anser du det är viktigt att samarbeta i grupp likväl som att ta egna initiativ. Du har lätt att skapa ett positivt arbetsklimat. Stort vikt läggs vid ditt engagemang och dina personliga egenskaper.
Du är examinerad från Vård - och omsorgs college (VOC). Har körkort B. Kunskaper om autism, intellektuell funktionsnedsättning samt socialpsykiatri är krav. Kommunikation genom tecken som stöd (TSS) samt andra alternativa kommunikationssätt (AKK) är önskvärt. Meriterande om du har arbetat på en gruppbostad och har kunskaper om arbetssättet PFA (pedagogiskt förhållnings-och arbetssätt) samt lågaffektivt bemötande .
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
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824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Jobbnummer
9982329