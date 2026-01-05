Stödassistent
2026-01-05
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund.
Socialförvaltningen kommer att starta en mindre gruppbostad enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för personer med funktionsnedsättningar i syfte att utveckla olika boendealternativ för målgruppen.
Publiceringsdatum2026-01-05
Uppdraget som stödassistent i en mindre gruppbostad innebär att ge stöd, hjälp och service till ett fåtal boenden inom gruppbostaden. Huvudsakligen består uppdraget av sociala och stödjande insatser med syfte att öka personers utveckling och möjlighet till självständighet.
I uppdraget ingår att föra social dokumentation enligt lagstiftning samt upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.
Du medverkar i verksamhetens kvalitetsutveckling och deltar i olika möten, utbildningar och handledning. Arbetet sker med stor respekt för de boendes rätt till självbestämmande och integritet.
Du arbetar utifrån ett tydliggörande och pedagogiskt arbetssätt, har god kunskap och förståelse kring vikten av ett lågaffektivt bemötande.
Du har även uppdrag som kontaktansvarig och att samverka med anhöriga.
Det ingår även delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska såsom läkemedelshantering och i förekommande fall rehabiliterande och tränade insatser från sjukgymnast/arbetsterapeutKvalifikationer
Vi söker dig som har läst barn och fritidsprogrammet eller vård och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du arbetat med unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
B-körkort är också meriterande.
För att passa för arbetet är det viktigt att du:
* har god förmåga att förhålla dig till fastställda arbets-/förhållningssätt
* är trygg i yrkesrollen baserat på förekommande ensamarbete samt att möta personer med psykisk ohälsa och olika svårigheter utifrån neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
* förstår vikten av att inneha ett relationsskapande arbetssätt i förhållande till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/psykisk ohälsa.
* har god förmåga att analysera eget arbets-/förhållningssätt och kunna förändra arbetssätt utifrån brukares behov.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpaspå denna tjänst.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
