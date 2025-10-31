Stödassistent
2025-10-31
Nu söker vi personal till barn och ungdomsverksamheten. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra barn/ungdomar individuellt stöd och omvårdnad, att utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du stödjer barnens/ungdomarnas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter, delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå samt självbestämmande och personliga integritet.
Du är kontaktman och i denna roll svara du för att genomförandeplan upprättas och följs upp. Vidare svarar du för social dokumentation enligt gällande riktlinjer. Vi söker dig som kan arbeta natt/kväll/helg.
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänt vård- och omsorgsprogram alternativt godkänt barn- och fritidsprogram. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsvariationer. Har du tidigare arbetat med omvårdnadsnära arbete och/eller pedagogiskt arbete inom LSS-verksamhet är det meriterande liksom erfarenhet av arbete som stödassistent samt av kontaktmannaskap. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt och att använda tydliggörande pedagogik.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Erfarenhet av arbete i journalsystem som LifeCare är meriterande. B-körkort är meriterande.
Din personlighet är viktig för oss och vi söker dig som har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Du kan hantera snabba förändringar i din vardag och behålla lugnet i ibland svåra och stressade situationer. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta både själv och tillsammans med andra. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Som person är du lyhörd för barnens/ungdomarnas behov.
Om du blir erbjuden anställning behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
