Stödassistent - Enköpings kommun Vård och omsorg - Administratörsjobb i Enköping

Enköpings kommun Vård och omsorg / Administratörsjobb / Enköping2021-04-15Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta tillvara och stärka de resurser personer har. Vi ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor för att skapa en meningsfull och trygg vardag.Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se 2021-04-15Som stödassistent inom funktionshinderområdet på korttidsboende kommer du arbeta som stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Du arbetar för att barnen och ungdomarna ska få leva det liv hen vill. Ibland behöver barnet/ungdomen stöd av flera personer samtidigt och ibland av en person.Arbetsuppgifterna innebär att du hjälper till med allt som personen behöver hjälp med. Det kan vara socialt umgänge, fritidsaktiviteter, att sköta sin personliga hygien, tvätt, städning och matlagning.Dina arbetstider varierar utifrån verksamhetens behov. Detta kan innebära att du arbetar dag/kväll, helg och natt. Arbetstiden är schemalagd så du vet i förväg hur du kommer att arbeta.Utbildning inom Barn och fritid eller annan erfarenhet av omvårdnadsarbete är meriterande.Erfarenhet av arbete med eller utan funktionsnedsättning är meriterande, stor vikt tas till din personliga lämplighet.Det är avgörande att du kan kommunicera med kollegor och kunder på svenska och att du kan dokumentera på svenska språket.Körkort för manuell växellåda är meriterande.Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.Du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att omfattas av 6 månaders provanställning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Enköpings kommun Vård och omsorg5695381