Stödassistent - Nattjänst till LSS gruppbostaden Linden
Tidaholms kommun / Vårdarjobb / Tidaholm Visa alla vårdarjobb i Tidaholm
2026-03-18
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Är du en trygg, ansvarstagande och självständig person som brinner för att skapa en meningsfull vardag för andra? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Vi söker nu en stödassistent till Enheten för funktionsstöd inom social- och omvårdnadsförvaltningen. Du får möjligheten att arbeta på vår helt nyöppnade LSS-gruppbostad "Linden", belägen i moderna, ljusa och ändamålsenliga lokaler.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi bygger upp verksamheten utifrån förändrade positiva förutsättningar i och med nya lokaler. Tillsammans skapar vi en trygg, trivsam och professionell miljö - för både brukare och medarbetare. Här får du vara med och forma arbetssätt, rutiner och kultur, med fokus på kvalitet, engagemang och delaktighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med arbetstid nattetid enligt schema, både vardagar och helger. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning från barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet (undersköterska) eller annan likvärdig utbildning
• gärna erfarenhet från funktionsstöd eller närliggande verksamhet (meriterande)
• förmåga att arbeta lågaffektivt och lösningsfokuserat
• trygghet i att arbeta självständigt under nattens timmar
• god kommunikativ förmåga och förmåga att dokumentera på svenska i tal och skrift
Du behöver efter introduktion kunna arbeta i vårt verksamhetssystem och övriga IT-system som används i verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav och du ska kunna cykla.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt, självständigt och varierat arbete där du gör verklig skillnad för våra brukare. Du får en genomarbetad introduktion och stöttning för att känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi i Tidaholms kommun:
• en hälsofrämjande arbetsmiljö
• goda arbetsvillkor
• ett engagerat och närvarande ledarskap
• möjlighet till utveckling och delaktighet
Vi är stolta ambassadörer för vår kommun och arbetar varje dag för att skapa en hållbar, inkluderande och framåtblickande verksamhet. Nu välkomnar vi dig till vår gemenskap på Linden!Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06. Urval och intervjuer kan ske löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
För att bli aktuell för tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret enligt Lagen om registerkontroll. Beställ gärna utdraget i god tid från Polismyndigheten.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen.
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
