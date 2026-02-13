Stödassistent - Kantarellvägens gruppbostad
2026-02-13
Vill du jobba på en gruppbostad där trygghet, struktur och delaktighet står i centrum? Kantarellvägens gruppbostad är nystartad och riktar sig till personer med autismdiagnos eller autismliknande tillstånd. Eftersom autism kan påverka språk, kommunikation och kognition på olika sätt, är det viktigt att vi skapar en anpassad miljö som möter varje individs behov.
Autism är ett spektrum, vilket innebär att det kan ta sig uttryck på många olika sätt beroende på individens förutsättningar och styrkor. För att ge bästa möjliga stöd och livskvalitet för de boende arbetar vi med tydliga strukturer och anpassade miljöer.
Gruppbostaden har sex lägenheter och ligger i ett naturnära område med goda möjligheter till återhämtning och aktivitet. Här får du som medarbetare vara en del av ett arbetslag som arbetar för att skapa en trygg och förutsägbar vardag för de boende.
Som stödassistent är dina arbetsuppgifter att ge stöd i brukarnas vardag och bidra till en meningsfull tillvaro utifrån deras individuella behov. Du stöttar i dagliga aktiviteter, kommunikation och socialt samspel, samt uppmuntrar till självständighet och delaktighet. Du planerar och genomför meningsfulla aktiviteter och samarbetar nära kollegor och andra aktörer för att se helheten i brukarens behov.
Vi söker dig som är lugn, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du har en genuin vilja att arbeta med människor och skapar trygghet och stabilitet i mötet med andra.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 80 procent med möjlighet till rörlig tid.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har läst barn och fritid.
• B-körkort och erfarenhet av att arbeta med personer med autism är meriterande.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305830". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Områdeschef
Emelie Fredriksson emelie.fredriksson@vetlanda.se 0383-397247 Jobbnummer
9740170