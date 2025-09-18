Stödassisten till Linköpningsvägen 2
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Sundsvall Visa alla vårdarjobb i Sundsvall
2025-09-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvall
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vi söker medarbetare som vill vara med och göra det goda livet möjligt på Gruppbostad Linköpingsvägen 2 i Sundsvall.
Verksamhetens målsättning är att, utifrån gällande lagstiftning, med kunskap och engagemang för personer med olika funktionsnedsättningar och med ett värdigt bemötande, skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor för hyresgästerna på boendet.
Vårt arbete ska leda till att varje hyresgäst får de förutsättningar som krävs för att kunna ha kontroll över sin vardag: Vad ska hända? Med vem? Hur länge? Och vad ska hända sedan?Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Att arbeta utifrån varje brukares individuella genomförandeplan, på ett strukturerat sätt med allt som ingår i den dagliga livsföringen - såsom matlagning, städning, tvätt, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
I kommunikationen med brukarna används individanpassade alternativa och kompletterande kommunikationssätt, samt olika kognitiva hjälpmedel - både analoga och digitala.
Arbetet innefattar löpande dokumentation av insatserna samt samarbete med andra för brukarna viktiga aktörer, såsom habilitering och godemän.
I arbetsuppgifterna ingår också att kontinuerligt ta del av fortbildning samt att utveckla arbetssätt och förhållningssätt, i syfte att tillgodose brukarnas individuella behov.
Som stödassistent ingår även att utföra vissa delegerade HSL-insatser.
Tjänsten innebär ständig helgtjänstgöring som arbetsform.Kvalifikationer
Du har någon av följande utbildningar:
* Vård- och omsorgsprogrammet med programfördjupning inom funktionsnedsättning eller psykiatri
* Undersköterskeutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning eller psykisk ohälsa
* Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt arbete eller pedagogiskt arbete
* Annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LSS, samt ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med omvårdnad och omsorg.
Vi söker dig som:
* Har god förståelse för svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
* Har god datorvana
* Har god fysisk förmåga
Som person är du tydlig och lugn i din kommunikation, både kroppsligt och verbalt. Du har självinsikt, är känslomässigt stabil och trygg i dig själv. Du har förmåga att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och anpassar ditt förhållningssätt utifrån individ och situation. Du har lätt för att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört sätt.
För att få tjänsten krävs att du genomför och blir godkänd på den interna delegeringsutbildningen. Du måste även kunna ta emot delegering från sjuksköterska för att få utföra de HSL-insatser som ingår i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lisa Hagvall 073-0256736 Jobbnummer
9514652