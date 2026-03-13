Stöd- och försörjningsenheten söker sommarvikarie
2026-03-13
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Inför sommaren förstärker vi vår enhet med en sommarvikarie.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som semestervikarie hos oss på Stöd- och försörjningsenheten under sommaren 2025.
Vårt arbete med ekonomiskt bistånd bygger på två delar. Dels arbetar vi med att personer har skälig levnadsnivå, dels arbetar vi med att stödja personer i att bli självförsörjande.
I arbetet möter du människor som befinner sig i olika livssituationer och ditt uppdrag är att utreda deras rätt till bistånd.
Du kan även komma att ansvara för nybesök vilket innebär att du ska ge information, utreda levnadsförhållanden som påverkar rätten till bistånd, bedöma personernas behov av stöd samt att överenskomma med dem om lämplig arbetsplan.
Vi har kommit långt i arbete med att digitalisera vår försörjningsstöds process vilket har förenklat den administrativa delen av arbetet. Tiden använder vi för att förstärka det sociala arbetet kring personer som behöver mycket stöd för att bli självförsörjande.
Vi är måna om ett respektfullt och gott bemötande, rättssäker handläggning och tro på människors egen kraft.
Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp som idag består av en arbetsledare och sex socialsekreterare som arbetar med mottagning och verkställighet.
Detta är ett vikariat under 8 veckor under sommarmånaderna och med start i mitten av juni enligt överenskommelse. Du kommer börja med att vara inne för en introduktionsvecka, där du går bredvid en erfaren handläggare. Om du inte är färdigutbildad eller helt ny i yrket kommer du inte att ha egen delegation, utan det finns alltid någon arbetsledare eller erfaren handläggare inne att fråga om beslut.Kvalifikationer
Du ska vara färdig socionom eller ha pågående utbildning till socionom eller likvärdig utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd eller har gjort praktik inom ekonomiskt bistånd.
Som person har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt och är inte främmande för att ta ta egna initiativ. Du är strukturerad, intresserad av att lära dig, är lyhörd och kan samverka med andra.
Datorvana och erfarenhet av handläggning i Procapita eller Life Care är en fördel.
Vi erbjuder dig en individuell anpassad introduktion, engagerade kollegor samt en arbetsgrupp som ställer upp för varandra och som har nära till skratt.
Du kommer under vikariatet ha god hjälp av arbetsledare på plats.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer och urval kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Enhetschef
Carina Eriksson Gadd carina.erikssongadd@stenungsund.se 0303-73 53 01 Jobbnummer
9795006