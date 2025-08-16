Stöd i köket på deltid
Ljustorps Bygdegård Ekonomisk Fören / Restaurangbiträdesjobb / Timrå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Timrå
2025-08-16
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljustorps Bygdegård Ekonomisk Fören i Timrå
Ljustorps Bygdegård ligger mitt i Ljustorp i Timrå kommun. Vi har café vissa dagar och mat/konferens ibland. Vi är momsregistrerade, har F-skattsedel och livsmedelsgodkänt kök.
Vår köksansvarig har gått i pension. Samtidigt har vi en kock som placeras hos oss på arbetsprövning på 15 timmar i veckan från i höst, men han behöver handledare och stöd pga funktionsnedsättning. Vi vet inte riktigt hur hösten kommer att se ut pga just den här förändringen. Handledningen kommer att kunna delas med vår andra personal som arbetar mer verksamhetsinriktat, men tiderna måste synkroniseras.
Vi söker i första hand bemanning till vår fredagsfika på ca 5 timmar, men det kan bli mer beroende på person och kompetens. I jobbet ingår bakning, matlagning, servering, kassa, handledning och naturligtvis städning. Delar av det här kan vår arbetsprövande kock klara själv med stöd av handledare. Andra förekommande arbeten i huset kan förekomma. Du måste själv ta dig till och från jobbet. Positiv och serviceinriktad är mycket viktigt. Vi är en arbetsplats där omsorgen om varandra och våra kunder är viktig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: kansli@ljustorpbygdegard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökspersonal". Arbetsgivare Ljustorps Bygdegård Ekonomisk Fören
, https://bygdegardarna.se/ljustorp/
Öppom 110 (visa karta
)
861 93 LJUSTORP Arbetsplats
Ljustorps Bygdegård Ek Fören Jobbnummer
9461424