Stockholms studentbostäder söker husvärd med arbetsplats Huvudst

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2021-04-13Stockholms studentbostäder söker husvärdMed arbetsplats Huvudsta/SolnaStockholms studentbostäder grundades av studenter som ville göra något åt bostadsbristen i Stockholm. Idag är vi störst på studentbostäder i Sverige och vi fortsätter att bygga fler bostäder - för vi vill ge plats för ännu fler studenter!Visionen "Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid" handlar om att vi som studentbostadsföretag vill bidra till att våra studenter, under sin tid hos oss, ska må bra och känna sig trygga och att de har utrymme för umgänge med grannar och vänner i en miljö som bidrar till att de kan prestera i sina studier.Vad sägs om ett omväxlande arbete där du träffar många människor, löser problem i stort och smått och är en viktig person för studenternas boendetrivsel?Som husvärd ingår du i ett engagerat förvaltningsteam och tillsammans har ni en viktig roll för att skapa trivsel och utveckling i Stockholms studentbostäders område i Huvudsta/Solna. Du är studenternas främsta kontakt under boendetiden och en av dina viktigaste uppgifter är att bidra till att skapa ett tryggt boende från in- till avflyttning.Du är van att arbeta självständigt, ta egna initiativ och vågar ta egna beslut. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med både praktiska och administrativa uppgifter där kundbemötande och problemlösning hör vardagen till.2021-04-13Exempel på arbetsuppgifterLöpande kontakt med hyresgäster.Ta emot, registrera och följa upp felanmälningar.Praktiskt utföra och planera för inre och yttre underhåll samt reparationer.Planera och utföra lägenhetsbesiktningar vid in- och utflyttningar.Planera, beställa och följa upp reparations- och löpande underhållstjänster från ramavtalsentreprenörer för inre-och yttre skötsel.Utföra systematisk tillsyn och rondering av fastigheterna.Aktivt ta fram förslag till underhållsplanen för fastigheterna.Din bakgrund - utbildning och tidigare erfarenhetFör att trivas i rollen som husvärd ser vi att du har en relevant grundkompetens. Det är en gymnasieutbildning och/eller en yrkesutbildning inom ett hantverks- eller i ett serviceyrke. Du är allmänt händig och har en grundläggande förståelse av boendet och hur saker i ett hushåll ska fungera. Språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav då våra hyresgäster är såväl svenska som internationella studenter. Andra språkkunskaper är meriterande.Som person är du positiv, prestigelös och drivs av att agera så att studenterna känner sig trygga och trivs i sitt boende. Du gillar att planera och organisera ditt arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.Relevant gymnasieutbildningMinst 3 års erfarenhet av att arbeta med kundrelationer och serviceEtt praktiskt sinnelagGoda kunskaper i svenska och engelskaDatorvana och ett intresse av digital utvecklingB-körkortVad kan vi erbjuda dig?Hos Stockholms studentbostäder präglas företagskulturen av öppenhet och hjälpsamhet. Som en i laget vågar vi lova dig en inspirerande arbetsplats med engagerade kollegor där studenten alltid är i fokus. Här får du en varierande arbetsvardag, du får agera och tänka strategiskt men att du också går från ord till handling är lika viktigt som självklart för oss. För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag så kommer du att få en genomtänkt och bra introduktion.Vi ser värdet i att satsa på våra medarbetare och erbjuder såväl friskvårdsbidrag som fördelaktiga arbetstider.Vår värdegrund SAFE; Samarbete-Ansvar-Framåtanda-Engagemang genomsyrar vårt dagliga arbete.Din ansökan registrerar du på https://karriar.sssb.se/ senast den 30 april.Om du har frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att kontakta förvaltare Andreas Pettersson Rosendal 08- 458 10 75, andreas.PetterssonRosendal@sssb.se eller HR konsult Anna-Lena Lehto 070- 824 89 04, anna-lena.lehto@sssb.se Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Stiftelsen Stockholms Studentbostäder5689360