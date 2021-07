Stockholms stad söker enhetschef för Markförvaltning - Stockholms kommun - Administratörsjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-07Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du leda arbetet med att förvalta en av stadens mest värdefulla resurser?Som enhetschef för Markförvaltning ansvarar du för att leda arbetet på enheten och har personalansvar för drygt tio markförvaltare och avtalshandläggare.Du samarbetar med andra avdelningar internt men du har också externa kontakter.Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:- leda och fördela arbetsuppgifterna inom enheten- stödja medarbetarna i verksamhets- och utvecklingsfrågor- bistå avdelningschefen med underlag för planering av verksamheten- svara för utvärdering och uppföljning av verksamheten.Enhetens huvudsakliga uppgifter är förvaltning av den mark som exploateringskontoret ansvarar för samt administrativ förvaltning av ca 12 000 tomträtts- och arrendeavtal med en årlig intäkt om drygt 2,7 miljarder kr.Enhetens arbetsuppgifter är varierande och består huvudsakligen av följande:- Löpande markförvaltning- Arrende- och tomträttsfrågor- Avtalshantering- LantmäterifrågorEnheten för Markförvaltning tillhör avdelningen mark och värdering på exploateringskontoret. På avdelningen jobbar ett trettiotal kompetenta medarbetare, och du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du har flera erfarna chefskollegor.Vad erbjuder vi dig?På exploateringskontoret värdesätter vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Staden ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor, där du som chef har goda möjligheter till utveckling. Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för att staden ska ha engagerade medarbetare som bidrar till att utveckla verksamheten utifrån stockholmarnas behov.Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med stort fokus på expansion och utveckling. Kontoret ligger på Fleminggatan i centrala Stockholm, endast fem minuters promenad från Centralstationen.Är du en erfaren och engagerad chef?Vi söker dig som har en master- eller civilingenjörsexamen inom Lantmäteri/samhällsbyggnad eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har åtminstone sju års relevant arbetslivserfarenhet varav ett par år som chef.Erfarenhet av fastighetsrätt och fastighetsrättsliga avtal är meriterande, du kan t ex ha arbetat som förrättningslantmätare eller mark- och exploateringsingenjör. Det är också fördelaktigt om du har arbetat med tomträtts- och arrendefrågor. Tidigare erfarenhet av att arbeta på en statlig myndighet eller kommun är meriterande.Som ledare är du tydlig i din kommunikation och har en förmåga att engagera och inspirera dina medarbetare. Du tänker strategiskt och är drivande samt ser till helheten. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har hög social kompetens. Du har också ett strukturerat och noggrant arbetssätt och god initiativ- och beslutsförmåga.Vi hanterar ansökningar löpande, välkommen in med din ansökan!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-29Stockholms kommun5851695