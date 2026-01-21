Stockholms Poolservice söker Poolbyggare/Pooltekniker
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Stockholms Poolservice startade 2014 med målet att leverera och bygga kvalitativa pooler. Vi är stolta över vår nära kontakt med kunderna och vårt engagemang i att hjälpa dem genom hela processen - från planering till färdig pool. Vi lever som vi lär och strävar alltid efter att erbjuda den bästa servicen. Just nu expanderar vi och söker engagerade Poolbyggare/Pooltekniker för att hjälpa oss växa ytterligare.
Vi erbjuder en arbetsplats med god stämning där vi värdesätter trivsel, vilket också märks genom våra sociala aktiviteter såsom julbord och kickoffs.
Som Poolbyggare/Pooltekniker kommer du bland annat:
Bygga och installera pooler samt utföra servicearbete hos våra kunder.
Ha mycket kundkontakt och säkerställa hög service under hela processen.
Läsa av ritningar och följa säkerhets och arbetsmiljöföreskrifter.
Vara delaktig i hela processen från planering till färdig leverans.
Önskad Profil:
Har B-körkort.
Talar och förstår svenska obehindrat.
Har erfarenhet från byggbranschen eller poolbranschen.
Vi söker dig som:
Är självgående, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut: Du kan arbeta självständigt utan att behöva ständig handledning, har ett öga för att hitta praktiska lösningar på problem som uppstår, och känner dig bekväm med att ta egna initiativ och beslut när det behövs.
Har lätt för att samarbeta och är öppen för att både ge och ta konstruktiv feedback:
Du uppskattar samarbete med kollegor och förstår vikten av god kommunikation. Du är inte rädd för att säga till om något behöver förbättras, men är också öppen för att själv utvecklas genom att ta emot feedback.
Är en positiv och drivande person som trivs i ett rörligt och varierat arbete: Du har en glad och lösningsfokuserad inställning till arbetsdagen, gillar när det händer saker och tycker om att arbeta med olika uppgifter och på olika platser.
Meriterande om du :
Har snickarbakgrund.
Start: Omgående
Arbetstider: Mån-Fre kl. 07.00-16.00 (viss flextid).
Placering: Utgångspunkt är Tumba, men du kommer oftast åka direkt till projekt ute hos kund. Vissa dagar kan du utgå hemifrån.
Anställningsform: 6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning
Förmåner:
Kollektivavtal via Fora
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Julbord, kickoff och en inkluderande kultur
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka.
