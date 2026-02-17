Stockholms Hamnar söker teknisk förvaltare el
2026-02-17
Är du intresserad av att förvalta och utveckla Stockholms Hamnars elanläggningar? Nu behöver vi förstärka organisationen med en teknisk förvaltare el med långsiktigt förvaltningsperspektiv.
Stockholms Hamnar äger och förvaltar en stor variation av elanläggningar - solcellsanläggningar, elektrifierad järnväg, OPS (elanslutning av fartyg), hög- och lågspänningsnät, motoriserad reservkraft och fordonsladdning. Vi har även pågående utredningar för utbyggnad av bland annat energilager för peak shawing, laddning av tunga fordon, elektrifiering av arbetsfordon, uppbyggnad av microgrid samt utbyggnad för elektrifiering av sjöburen kollektivtrafik.
Nu söker vi en drivande och engagerad teknisk förvaltare med inriktning el, som vill ta ansvar för våra elanläggningar ur ett livscykelperspektiv. Din uppgift är att säkerställa att Stockholms Hamnars elanläggningar uppfyller och utvecklas med verksamhetens behov och gällande myndighetskrav över tid.
Din roll
Du kommer fungera som förvaltningsansvarig för Stockholm Hamnars elanläggningar ur ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.
Tyngdpunkten i rollen ligger på att identifiera anläggningsstatus för elanläggningarna, ta fram långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner, teknisk kravställning i projekt, ta fram och revidera projekteringsanvisningar och tekniska beskrivningar samt säkerställa ett uppdaterat anläggningsregister.
Du samarbetar nära befintlig underhållsingenjör el som ansvarar för den operativa förvaltningen. Tillsammans skapar ni en optimal förvaltning ur ett helhetsperspektiv.
I rollen verkar du som tekniskt sakkunnig och kravställare inom ditt specialistområde el och samverkar med övriga kollegor inom förvaltningsorganisationen. Genom samarbete och kunskapsutbyte säkerställer ni en hållbar, kostnadseffektiv och driftsäker förvaltning med ett tydligt helhetsperspektiv.
"Vi söker dig som vill ta ett ägarskap över hela livscykeln, från statusbedömning och underhållsplanering till kravställning i projekt. Det är en strategisk roll med stort förtroende och spännande tekniska utmaningar."
• enhetschef Jonas Samfors
Du:
identifierar anläggningsstatus genom besiktningar, inventeringar och felstatistik.
tar fram långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner.
fungerar som projektägare för el-relaterade projekt.
uppdaterar anläggningsregister och uh-aktiviteter i underhållssystem.
granskar dokumentation från projekt.
är tekniskt sakkunnig och fungerar som rådgivande expert och tydlig kravställare gentemot projektledare, konsulter och entreprenörer.
stödjer övrig organisation i el-relaterade frågeställningar.
tar fram och reviderar projekteringsanvisningar och tekniska beskrivningar.
säkerställer att elanläggningarna utvecklas i linje med verksamhetens strategiska mål, hållbarhetsambitioner och långsiktiga investeringsplaner.
samverkar med externa aktörer, myndigheter och organisationer.
arbetar med ständiga förbättringar, kostnadseffektiviseringar samt med utvärdering av arbetsmetoder och förvaltningsprocess.
Du ingår i ett team av anläggningsförvaltare som arbetar nära anläggningsdrift och projektledare. Enheten för teknisk förvaltning ligger organisatoriskt i bolagets teknik- och projektavdelning, som är en beställarorganisation med cirka 20 medarbetare och ett antal konsulter. Enheten är navet i avdelningen och organiserar tekniska förvaltare inom olika teknikområden som marina anläggningar, elanläggningar, mark & va, fastigheter, mekaniska anläggningar samt styr- och övervakningssystem.
Din arbetsplats är i Stockholm men du ansvarar även för anläggningar i Kapellskärs hamn samt i våra hamnar i Nynäshamn.
Du och dina kollegor sitter i ett aktivitetsbaserat kontor med sjönära läge i Värtahamnen.
Det här tar du med dig in i rollen
Du har:
eftergymnasial utbildning med inriktning elkraft eller motsvarande kompetens förvärvad genom mångårig relevant erfarenhet.
mångårig erfarenhet av teknisk förvaltning som gäller elanläggningar inom industri/energiverksamhet eller motsvarande.
god kunskap om fördelningsnät för hög- och lågspänning, UPS och reservkraftsystem, fastighetsel samt laddinfrastruktur.
erfarenhet som beställare/projektägare/projektledare.
erfarenhet av underhålls- och reinvesteringsplanering.
god kännedom om normalt förekommande entreprenad- och kontraktsformer.
mycket goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift.
B-körkort.
Meriterande erfarenheter:
personlig auktorisering registrerad hos Elsäkerhetsverket (A, AL).
erfarenhet av bygg- och anläggningsarbete samt byggarbetsmiljösamordning (Bas-P och Bas-U).
kunskap om eller erfarenhet av entreprenadjuridik, LOU/LUF och AF AMA-systemet.
arbete med asset management för förvaltning av anläggningstillgångar och erfarenhet av ISO 55 000-serien.
erfarenhet av arbete i underhållssystem och Sharepoint-baserat dokumenthanteringssystem.
Är det här du?
Vi fäster stor vikt vid dina personliga kompetenser och söker dig som är engagerad, strukturerad och intresserad av långsiktig anläggningsförvaltning. Du är van att arbeta självständigt, du väger samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden och du visar gott omdöme i agerande och beslut. Du är noggrann och håller ordning och reda i dina projekt och i underhållsplaneringen.
Arbetet innebär kontakter med många olika parter och därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta. Du är stabil och trygg i din yrkesroll, behåller lugnet även i pressade situationer och kan hantera flera processer parallellt. Vi uppskattar om du har integritet, är prestigelös och konstruktiv.
Du drivs av att leverera något som håller vad det lovar idag och i framtiden. Ersättning
