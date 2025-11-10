Stockholms Hamnar söker teknisk fastighetsförvaltare
Stockholms Hamn AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-11-10
Är du intresserad av att arbeta med ett unikt och varierat fastighetsbestånd i spännande och omväxlande hamnmiljö? Nu behöver vi förstärka organisationen med en teknisk fastighetsförvaltare med långsiktigt förvaltningsperspektiv.
Stockholms Hamnar äger och förvaltar ett omfattande bestånd av byggnader av olika ålder och utförande - allt från kulturhistoriskt intressanta byggnader till moderna färjeterminaler.
Nu söker vi en drivande och engagerad fastighetsförvaltare med intresse för långsiktig förvaltning, som vill ta ansvar för våra byggnader ur ett livscykelperspektiv. Tyngdpunkten ligger på att identifiera anläggningsstatus, ta fram långsiktiga underhållsplaner och planera och genomföra förebyggande underhållsåtgärder.
Din roll
Du kommer vara förvaltningsansvarig för Stockholm Hamnars byggnader ur ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Din uppgift är att säkerställa att Stockholms Hamnars byggnader uppfyller, och utvecklas med, verksamhetens behov över tid.
Du samarbetar nära befintlig teknisk fastighetsförvaltare som ansvarar för den operativa förvaltningen. Tillsammans skapar ni en optimal förvaltning ur ett helhetsperspektiv.
Du:
identifierar anläggningsstatus genom besiktningar, inventeringar och felstatistik
tar fram långsiktiga underhållsplaner
planerar, beställer, driver och följer upp förebyggande underhållsåtgärder och mindre projekt
fungerar som projektägare för fastighetsrelaterade projekt
är budgetansvarig för tillhörande underhållsbudget
utvecklar underhållsarbetet avseende statusidentifiering och aktivitetsplanering
uppdaterar anläggningsdata och uh-aktiviteter i underhållssystem
granskar dokumentation från underhållsarbeten och projekt
är tekniskt sakkunnig och kravställare vid underhållsarbeten och projekt
• Att bedriva långsiktig förvaltning i Stockholms Hamnars varierade fastighetsbestånd är både en utmaning och utvecklande. Här möts kulturhistoriska byggnader och moderna anläggningar i en unik hamnmiljö och vårt uppdrag är att förvalta dem med omtanke och långsiktigt ansvar, säger enhetschef Jonas Samfors.
Du ingår i ett team av anläggningsförvaltare som arbetar nära anläggningsdrift och projektledare. Enheten för teknisk förvaltning ligger organisatoriskt i bolagets teknik- och projektavdelning, som är en beställarorganisation med 15 medarbetare och ett antal konsulter. Enheten är navet i avdelningen och organiserar tekniska förvaltare och underhållsingenjörer inom olika teknikområden som marina anläggningar, el, mark & VA samt byggnader. Du rapporterar till enhetschef för teknisk förvaltning.
Din arbetsplats är i Stockholm men du ansvarar även för anläggningar i Kapellskärs hamn och i Nynäshamns hamnar. Resor mellan hamnanläggningarna förekommer frekvent.
Du och dina kollegor sitter i ett aktivitetsbaserat kontor med sjöutsikt i Värtahamnen i Stockholm.
Det här tar du med dig in i rollen
Du har:
eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning med inriktning fastighetsteknik eller byggnadsteknik
mångårig erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning gällande byggnads- och/eller fastighetsteknik som avser kommersiella och/eller industriella fastigheter
mångårig erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning på beställar-/ägarsidan
erfarenhet av underhållsplanering och genomförande av större ombyggnadsprojekt
arbetat i underhållssystem och är van med dokumentationshantering
erfarenhet av bygg- och anläggningsarbete och förstår hur arbetsmiljö och säkerhet hanteras enligt BAS-P/BAS-U. Du har gärna genomgått utbildning eller certifiering som BAS-P och/eller BAS-U.
erfarenhet av att arbeta med AMA-kodsystemet för underlag i beskrivningar, upphandlingar och uppföljning av entreprenader
mycket god kännedom om olika entreprenadformer (t.ex. AB 04 och ABT 06) och erfarenhet av att arbeta i beställarroller där dessa tillämpas
mycket goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift
B-körkort
Meriterande erfarenheter:
erfarenhet av LOU/LUF-upphandling
god kännedom om bygglagstiftning, exempelvis PBL, PBF och BBR, och kan tillämpa dessa regelverk i planering, genomförande och uppföljning av bygg- och underhållsprojekt
Är det här du?
Vi fäster stor vikt vid dina personliga kompetenser och söker dig som kombinerar engagemang med strategiskt tänkande och en tydlig struktur i ditt arbete. Du har förmåga att se helheten och planera långsiktigt. Du skapar handlingsplaner som inte bara löser dagens behov utan också stärker byggnadernas funktion och värde över tid.
Du arbetar självständigt och väger samman komplex information med hänsyn till både tekniska, ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter. Med gott omdöme och noggrannhet tar du välgrundade beslut och håller ordning och struktur i dina projekt och underhållsplaner.
Rollen innebär många kontakter, och därför är din samarbetsförmåga central. Du är trygg och stabil i din yrkesroll, behåller lugnet även när tempot är högt och hanterar parallella processer med fokus och balans.
Vi värdesätter integritet, prestigelöshet och en konstruktiv inställning. Du drivs av att leverera lösningar som håller - både idag och i framtiden. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Hamn AB
(org.nr 556008-1647) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms Hamnar Kontakt
Morgan Sehlberg, rekryteringskonsult morgan.sehlberg@stockholm.se 08-50811722
9597964