Stockholms Hamnar söker informationssäkerhetssamordnare
Stockholms Hamn AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-06
Vill du arbeta med informationssäkerhet i en spännande och omväxlande hamnmiljö?
Stockholms Hamnar söker nu en samordnare av informationssäkerhet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta på ett modernt företag med strategisk betydelse för Stockholmsregionens utveckling.
Vi söker nu en samordnare av informationssäkerhet som vill driva och utveckla informationssäkerhetsarbetet hos oss.
Som samordnare av informationssäkerhet kommer du att vara en nyckelspelare i hela Stockholms Hamnars utveckling på området. Du har tydligt fokus på att stödja bolagets verksamheter i informationssäkerhetsfrågor och andra frågor som rör riktlinjer och anvisningar som styr informationshanteringen.
Ditt arbete är en viktig del i utvecklingen av verksamheternas efterlevnad av föreskrifter och regler inom informationshantering. Du bidrar till att skapa förståelse och vägledning så att verksamheten kan fatta trygga beslut kring informationshantering. Du håller dig uppdaterad inom informationssäkerhetsområdet och delar med dig av din expertis. Du gör komplexa frågor inom informationssäkerhet begripliga och användbara för andra.
Du blir en del av IT-enheten och rapporterar direkt till IT-chefen. Enheten består idag av fyra medarbetare, inklusive chef, och kännetecknas av ett nära samarbete och ett brett ansvar för bolagets IT-stöd.
Din huvudsakliga arbetsplats är i Värtahamnen i Stockholm, men rollen innebär även samarbete med verksamheten i våra övriga hamnar i Stockholm samt i Kapellskär och i Nynäshamn. Möjlighet till visst distansarbete finns efter överenskommelse.
• Vi är ett litet, engagerat IT-team som jobbar nära verksamheten och varandra. Hos oss får du arbeta i en spännande hamnmiljö där din kompetens verkligen gör skillnad - från Nynäshamn i söder till Kapellskär i norr, säger IT-chef Nicklas Lindell.Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara verksamhetens stöd i klassningar och riskanalyser
Vara kravställare i upphandlingar kring informationshantering och IT-system
Samordna verksamhetens interna dataskyddsarbete och vara kontaktyta mot dataskyddsombud
Arbeta nära bolagets dokumentcontroller, arkivarie och arkivansvarig så att bolagets informationshantering sker på ett samordnat sätt
Ha en expertroll i bolagets förvaltningsmodell för IT-systemen och ett nära samarbete med objektsledarna
Leda och implementera verksamhetens arbete med NIS-direktivet
Säkerställa att verksamheten har styrande och stödjande dokument för att kunna arbeta i enlighet med ISO27000
Planera och genomföra kunskapshöjande insatser tillsammans med dataskyddshandläggare, arkivombud och dokumentcontroller
Representera bolaget i forum och nätverk inom Stockholms stad
Samordna och leda arbetet vad gäller tillsyn och revision inom informationssäkerhet och relaterade regelverk
Hantera ärenden till tillsyns- och samarbetsmyndigheter
Följa upp och säkerställa att regler och föreskrifter inom verksamheten efterlevs
Det här tar du med dig in i rollen
Du har högskoleutbildning eller annan typ av yrkesinriktad specialistutbildning inom informationssäkerhet. Alternativt har du aktuell och flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet av kvalificerat informationssäkerhetsarbete som Stockholms Hamnar bedömer likvärdigt.
Du har:
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av informationssäkerhetsarbete och informationshantering, gärna processinriktad
högskoleutbildning eller annan typ av yrkesinriktad specialistutbildning inom informationssäkerhet, alternativt aktuell och flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet av kvalificerat informationssäkerhetsarbete som Stockholms Hamnar bedömer likvärdigt
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
arbetat i samhällsviktig verksamhet som omfattats av NIS-direktivet
erfarenhet av ISO27001-certifiering och/eller arbetat i en förvaltningsmodell som t.ex. PM3
grundläggande kunskap inom IT-säkerhet och IT-arkitektur
relevant arbetslivserfarenhet från kommunal eller statlig verksamhet
Är det här du?
Du samarbetar och effektiviserar arbetet med andra inom informationshantering. Du tar initiativ och arbetar proaktivt, sätter igång aktiviteter och ser till att de går i mål. Du strukturerar och prioriterar själv ditt arbete med god administrativ förmåga.
Ordning och reda är en absolut förutsättning för att lyckas och trivas i denna roll. Du har en problemlösande inställning, är riskmedveten och arbetar ansvarsfullt och noggrant.
Du är följsam i din personlighet och har en god social kompetens. Med din kommunikativa förmåga kan du både förstå verksamheternas behov och synliggöra risker som personalen själva inte alltid ser, på ett ödmjukt och tillgängligt sätt. Samtidigt är du trygg som sakkunnig och kravställare.
Du lyssnar, kommunicerar och anpassar dig till ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Givetvis brinner du för informationssäkerhetsfrågor och vi hoppas du också är intresserad av sjöfart och hamnverksamhet. Du vill vara en del av ett engagerat team med gott samarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och vi är stolta över vår goda laganda. Vi erbjuder dig ett unikt och omväxlande arbete i en händelserik miljö med trevliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter. Håller du dessutom med om att samarbete och en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje för alla, kommer du att trivas hos oss på Stockholms Hamnar.
Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som vi tror bidrar till att våra anställda mår bra och trivs.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.stockholmshamnar.se/jobb. Ersättning
