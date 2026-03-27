Stockholms Hamnar söker chef för projektenheten
Vill du jobba med spännande infrastruktur och unika fastigheter i hamnnära miljö? Tycker du om att utveckla, påverka och ta ansvar för projekt i ett långsiktigt perspektiv? Vi söker dig som har ett gediget intresse för bygg- och anläggningsprojekt och som är van att leda, styra och utveckla verksamhet med goda resultat.
Stockholms Hamnar utvecklar och förvaltar 14 km kaj och 170 000 kvm lokalyta i våra hamnanläggningar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär.
Projektenheten är en del av teknik- och projektavdelningen, som är en beställarorganisation med cirka 15 medarbetare och ett antal konsulter. Enheten ansvarar för att realisera Stockholms Hamnars bygg- och anläggningsprojekt och 2026 är projektbudgeten cirka 350 miljoner kronor.
Din roll som chef för projektenheten
Som chef för projektenheten har du ett övergripande ansvar för att leda, styra och utveckla enhetens verksamhet och medarbetare. Du ansvarar för att projekt genomförs effektivt, rättssäkert och i linje med Stockholms Hamnars mål, strategier och styrande dokument.
Kärnan i ditt uppdrag är att säkerställa att bolagets projekt genomförs från idé till färdig anläggning med rätt kvalitet, i tid och inom budget, samt att projektprocessen utvecklas och förbättras över tid. Du leder också egna projekt.
Du ingår i teknik- och projektavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef Sebastian Zaar. Han beskriver avdelningen så här:
"På teknik- och projektavdelningen är vi ett kompetent, flitigt och ödmjukt gäng som gillar teknik, byggnader och infrastruktur. Tillsammans ser vi till att Stockholms Hamnars anläggningar och byggnader har den status som våra kunder förväntar sig, och att de är säkra och resurssnåla. Vi arbetar varje dag i en händelserik och spännande miljö mitt i vår vackra huvudstad, mitt i nöje och varuförsörjning och mitt i en tusenårig tradition av sjöfart över Östersjön."
Utöver det övergripande ansvaret för enhetens budget, personal, verksamhetsplanering, resursplanering och ledning innebär rollen att du:
ansvarar för att leda och utveckla enhetens projektverksamhet enligt bolagets mål, styrdokument och processer
äger och vidareutvecklar projektprocessen från idéstadium till överlämning till drift
säkerställer att projekt genomförs effektivt, transparent och i enlighet med lagar, myndighetskrav och interna riktlinjer avseende bl.a. informationshantering, KMA och säkerhet
har ett övergripande ansvar för planering, styrning och uppföljning av bolagets projektportfölj vad gäller tid, kostnad, beslut och tillstånd och deltar i bolagets investeringsplanering
ansvarar för budgetuppföljning, prognoser och ekonomisk rapportering kopplat till projektverksamheten
företräder bolaget som byggherre och säkerställer att byggherreansvaret efterlevs
agerar entreprenadjuridiskt ombud i projekt och i ramavtal
ansvarar för att följa upp avtal kopplade till projektverksamheten i samverkan med upphandlingsfunktion
leder interna forum och mötesstrukturer för att samordna och informera om projektverksamheten
stöttar och utvecklar projektledare och övriga resurser i enheten samt säkerställer rätt kompetens genom att upphandla och avropa från ramavtal
Dina erfarenheter
För att lyckas i rollen har du med dig erfarenheter och färdigheter som:
eftergymnasial utbildning med bygg- eller anläggningsinriktning
bred och djup kunskap och erfarenhet av projektledning inom bygg- och anläggningsbranschen
mångårig erfarenhet av att leda andra, företrädelsevis inom bygg- och anläggningsbranschen
erfarenhet av dokumenthanteringssystem som t.ex. Projektplatsen
erfarenhet av upphandling enligt LUF/LOU
erfarenhet av entreprenadjuridik samt byggbranschens standardavtal och standardregelverk
erfarenhet av att förhandla, upprätta och följa upp konsult-, drift- och entreprenadavtal
talar flytande svenska med god förståelse för teknisk engelska
B-körkort
Meriterande kunskaper du har med dig är t.ex.:
relevant teknisk högskoleutbildning Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1776".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Hamn AB
(org.nr 556008-1647)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms Hamnar Kontakt
Morgan Sehlberg, rekryteringskonsult morgan.sehlberg@stockholm.se 08-50811722
9823236