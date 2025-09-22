Stockholm UX-designer - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren UX-designer som vill vara med och utveckla digitala kundgränssnitt med fokus på ett hållbart energisystem och en smidig kundresa. I rollen blir du en del av ett tvärfunktionellt team där du arbetar genom hela UX-processen - från research och analys till konceptutveckling, prototyper och användartester.
Du ansvarar för att kartlägga kundresor, identifiera förbättringsområden samt skapa wireframes, prototyper och visuella lösningar i moderna designverktyg. En central del av arbetet är att följa WCAG och tillgänglighetsstandarder för att säkerställa inkluderande digitala tjänster.
Rollen innebär nära samarbete med utvecklare, produktägare och andra intressenter för att skapa en konsekvent och användarvänlig upplevelse.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Genomföra research, analys och användartester
Kartlägga kundresor och identifiera förbättringsområden
Ta fram wireframes, prototyper och visuella koncept i Figma och Adobe Creative Suite
Säkerställa tillgänglighet enligt WCAG och andra standarder
Samarbeta med utvecklare, produktägare och intressenter i agila arbetsformerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av UX-design och digitala kundgränssnitt
Mycket goda kunskaper i Figma, Adobe XD, Illustrator eller liknande designverktyg
Förmåga att genomföra användarundersökningar och användartester
Erfarenhet av att skapa prototyper och interaktiva flöden
Förståelse för responsiv design och webbstandarder
Meriterande
Erfarenhet av UI-design och grafisk formgivning
Kunskap om designsystem och komponentbibliotek
Erfarenhet av arbete i agila team och nära samarbete med utvecklare
Grundläggande förståelse för frontend-tekniker (HTML, CSS, JavaScript)
Start/Längd
Start: 2025-09-29
Längd: Till och med 2026-03-31 (med möjlighet till övergång i fast anställning hos kund)
Plats
Jönköping (på plats/hybrid enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521162