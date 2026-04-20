Stockholm: Hudterapeut 50% tjäsnt
2026-04-20
Stockholm: Hudterapeut - Strandvägen
Vi söker dig som är utbildad hudterapeut och vill vara en del av vårt team på vår klinik på Strandvägen i Stockholm.
Om dig
Som hudterapeut hos oss förväntar vi oss att du är extremt serviceinriktad, tålmodig, tillmötesgående, positiv, social och flexibel.
Som person stimuleras du av att arbeta i ständig förändring och har en vilja att växa. Du är villig att kämpa för dina kollegor och kan räkna med att de gör detsamma för dig. Du stimuleras av att utveckla verksamheten och att tänka nytt. Du har ett strukturerat arbetssätt med fokus på detaljer.
För att trivas i rollen är du en person som får energi av att ge god service och att sprida glädje till såväl besökare som kollegor. Givetvis delar du våra värderingar kring professionalitet, patientsäkerhet, generositet, pålitlighet och målinriktning, vilket även innefattar att du har ett fördomsfritt förhållningssätt.
* Du är utbildad hudterapeut
* Du har erfarenhet av arbete inom hudvård eller skönhetsbranschen
* Du är självständig, lösningsorienterad och initiativtagande
* Du är mål- och resultatorienterad
* Du är strukturerad och noggrann
* Du har utmärkta kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska
* Tidigare erfarenhet av avancerade hudvårdsbehandlingar är meriterande men inget kravPubliceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
* Tjänsten är på 50% med möjlighet till utökning till 100%
* Rådge och vägleda kunder inom hudvård och skönhetsbehandlingar
* Utföra behandlingar såsom Kemisk Peeling, Microneedling, IPL, Permanent Hårborttagning med laser samt övrig hudvård
* Föra behandlingsjournalOm företaget
Doctor Filip är en klinik belägen på Strandvägen i Stockholm där vi arbetar med avancerad hudvård. Här hittar man olika typer av skönhetsbehandlingar men även mer avancerade metoder såsom Kemisk Peeling, TCA & PRX, Microneedling, CryoPen, Permanent Hårborttagning med laser, CO2-laser och IPL med mera. Vi koncentrerar oss på huden och strävar alltid efter att ge våra kunder bästa möjliga resultat i en trygg och professionell miljö mitt i hjärtat av Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
