Stjärnsäljare till Life Bollnäs - Life Butiksdrift Sverige AB - Säljarjobb i Bollnäs

Life Butiksdrift Sverige AB / Säljarjobb / Bollnäs2020-08-25Nordens största hälsokedja söker nu en ny motiverad och vass butikssäljare till vår Lifebutik i Bollnäs!Tycker du om - och är bra på - att sälja? Vill du samtidigt hjälpa människor att hitta balansen när de påverkas av livets alla utmaningar så som stress eller otillräcklig kost och motion? Då kan du vara den vi söker.Du är en hälsointresserad stjärnsäljare!Vi söker dig som är hälsointresserad med ett driv att kontinuerligt utveckla dina kunskaper inom kost, motion och hälsa. Du är en duktig säljare som tycker om att möta människor och har erfarenhet av både försäljning och service. Du arbetar noggrant och strukturerat och tar gärna egna initiativ för att få våra kunder och kollegor att trivas. Du är självgående och deltar aktivt i butikens förekommande arbetsuppgifter med fokus på den dagliga försäljningen. Du behärskar det svenska och engelska språket och kan lätt uttrycka dig i både tal och skrift. Erfarenhet inom försäljning i butik samt även inom kost, motion och hälsa är starkt meriterande. Vi strävar efter jämnare könsfördelning och ser gärna manliga sökande.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Sälja hälso-, tränings- och hudvårdsprodukter med omtanke.Informera om våra produkter och ge tips och råd till våra kunder så att de kan hitta balansen.Ansvara för att våra kunder får en positiv upplevelse i butiken.Vara uppdaterad om säljmål för dig själv och för butiken, och följa upp det varje dag.Ta emot leveranser, kontrollera mot följesedlar och packa upp varor.Ställa i ordning hyllor och kampanjbord.Se till att butiken är fräsch och välkomnande.Sköta och redovisa kassan.Nästa steg:Intervjuer sker löpande, ju snabbare du skickar in din ansökan desto bättre. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning, om ca 16 timmar per vecka på vår Lifebutik i Bollnäs fr.o.m mitten på september. Vi är anslutna till kollektivavtal för anställda inom Handels. Tillsättning sker enligt överenskommelse. Observera att vi endast tar emot ansökningar via rekryteringsverktyget på vår hemsida (ansökning via mail undanbedes). Vi frågor kontakta rekryteringsteamet på: rekrytering@lifeeurope.com Vi är Nordens största hälsokedja!Vi brinner för varje människas hälsa. Vi spelar en viktig roll i människors strävan att må bra och hitta balansen. Det gör vi med ca 350 butiker i Sverige, Norge och Finland, ett brett utbud av hälsoprodukter, samt personlig hälsorådgivning i alla våra butiker. Life innefattar Lifekoncernen inklusive Lifes medlems- och franchisebutiker.Som Life-medarbetare får du utveckla din kompetens genom hälsoutbildningar och försäljningskurser. Du får rabatt på vårt breda hälsosortiment och det viktigaste av allt: Du får jobba med hälsa och hjälpa människor att hitta balansen!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-25Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-02Life Butiksdrift Sverige AB5333216